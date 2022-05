FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 24. Mai



TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q1-Zahlen

07:00 DEU: About You, Jahreszahlen (detailliert9

07:30 DEU: CTS Eventim, Q1-Zahlen

09:00 DEU: Siemens Energy, Capital Markets Day

10:00 DEU: VCI, Q1-Zahlen

10:00 DEU: Knorr Bremse, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hugo Boss, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Fraport, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: BayWa, Hauptversammlung (online)

10:00 DEU: Hapag-Lloyd, Hauptversammlung (online)

10:00 CHE: Swatch Group, Hauptversammlung

10:30 DEU: Bankhaus Metzler, Jahres-Pk

11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Leifheit, Hauptversammlung (online)

11:00 DEU: MAN und Deutsche Bahn präsentieren fahrerlosen Lkw, München 11:00 GBR: Shell, Hauptversammlung

12:00 DEU: Leoni, Hauptversammlung (online)

14:00 DEU: HeidelbergCement, Capital Markets Day mit Strategie-Update 14:30 FRA: Air France-KLM, Hauptversammlung

15:00 USA: Merck & Co, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Aareal Bank, Übernahmeangebot läuft um Mitternacht aus AUT: Immofinanz, Q1-Zahlen

USA: Best Buy, Q1-Zahlen

USA: Agilent Technologies, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q3-Zahlen

USA: Urban Outfitters, Q1-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 08:45 FRA: Geschäftsklima 05/22

08:45 FRA: Produzentenvertrauen 05/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Pressegespräch zu Ergebnissen der «DIHK-Konjunkturumfrage Frühsommer 2022» 15:45 USA: S&P Global PMI Dienste und Verarbeitendes Gewerbe 05/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 05/22

16:00 USA: Neubauverkäufe 04/22



SONSTIGE TERMINE

08:00 CHE: Fortsetzung der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) + 09.30 "Erschließung digitaler Innovationen für Net Zero", u.a. mit dem SAP-Vorstandsvorsitzenden Christian Klein + 10.00 Rede Pedro Sanchez, Premierminister Spanien

+ 10.45 "Der geopolitische Ausblick", u.a. mit Polens Präsident Andrzej Duda + 11.00 "Resiliente Volkswirtschaften und Gesellschaften finanzieren", u.a. mit Ngozi Okonjo-Iweala, Generaldirektorin der Welthandelsorganisation WTO + 11.00 Rede EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen + 11.30 Rede Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg

+ 13.45 Gespräch mit Barham Salih, Präsident Irak

+ 14.00 "Lateinamerikanisches Präsidialgremium", u.a. mit Kolumbiens Präsident Ivan Doque + 15.00 "Energiesicherheit und der europäische Green Deal", u.a. mit EU-Kommissions-Vizepräsident Frans Timmermans, Spaniens Präsident Pedro Sanchez und Litauens Präsident Gitanas Naus?da + 15.30 Gespräch mit Microsoft-CEO Satya Nadella

+ 16.15 "Eine nukleare Option?", u.a. mit Rafael Mariano Grossi Generaldirektor Internationale Atomenergie-Organisation IAEA + 17.30 "Vorbereitung auf die nächste Pandemie", u.a. mit Bill Gates

10:30 DEU: Derivate-Forum Deutsche Börse/Eurex (Präsenz und per Livestream)

11:00 DEU: Pk Hannover Messe 2022 mit Leitthema "Industrial Automation", Hannover

13:00 DEU: Hybrides Gipfeltreffen Women7-Summit



BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel + 13.20 Rede Bundesfamilienministerin Lisa Paus



EUR: EU-Agrarministertreffen zur Lage in der Ukraine



EUR: Treffen der G7-Arbeits- und -Sozialminister u.a. mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil und EU-Sozial- und -Beschäftigungskommissar Nicolas Schmit + 16.00 Pressekonferenz



DEU/ZAF: Bundeskanzler Olaf Scholz besucht Südafrika



JPN: US-Präsident Biden nimmt in Tokio an Gipfeltreffen mit Japan, Australien und Indien teil °



Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi

NNN