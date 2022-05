München (ots) -Die deutsche Nationalmannschaft trifft morgen Vormittag im letzten WM-Gruppenspiel auf den Tabellenführer Schweiz (ab 10.45 Uhr live bei MagentaSport). Goalie Philipp "Grubi" Grubauer lieferte vorab eine gewohnt selbstbewusste Botschaft an die Schweizer und obendrein an den ersten Viertelfinalgegner: "Wenn wir kompakt und schlau spielen, dann brauchen wir uns vor niemandem verstecken. In der anderen Gruppe können wir auch jeden schlagen." Mit einem Sieg könnte das deutsche Team die Gruppenphase auf Rang 1 abschließen und erstmals bei einer WM 6 Siege feiern. "Der 1. Platz ist das klare Ziel. Das wäre schon der Wahnsinn", so Grubauer, der auch von den deutschen Fans in Finnland schwärmte: "Da waren 2.000 deutsche Fans in der Halle. Das war überragend... Die bringen mehr Stimmung als manchmal 20.000 Fans."Nachfolgend Auszüge vom Interview mit Philipp Grubauer - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen steht das letzte Gruppenspiel gegen die Schweiz an - ab 10.45 Uhr live. Die Viertelfinals starten am 26. Mai - alle Spiele einzeln oder in der Konferenz live bei MagentaSport.DEB-Goalie Philipp Grubauer war vor dem letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz bei MagentaSport Reporter Patrick Ehelechner im Exklusiv-Interview. Hier die wichtigsten Passagen.Ob er einen Wunschgegner fürs Viertelfinale hat: "Wenn wir kompakt und schlau spielen, dann brauchen wir uns vor niemandem verstecken. In der anderen Gruppe können wir auch jeden schlagen. Die Kanadier waren auch schlagbar."Über den Gegner Schweiz und die Chance, das 1. Mal bei einer WM 6 Gruppensiege zu erreichen: "Das ist natürlich wieder fast ein Derby. Die haben die Kanadier weggeputzt. Die Schweizer sind stark... Da müssen wir unser bestes Spiel bringen. Da geht es ja auch nochmal um die Platzierung und ob wir umziehen müssen, oder in Helsinki bleiben können... Wir wollen das Spiel natürlich gewinnen... Der 1. Platz ist das klare Ziel. Der 1. Platz, wenn wir den erreichen können, das wäre schon der Wahnsinn.."Über 8 Gegentore in den letzten beiden Spielen: "Die Jungs können viele Tore schießen. Aber wenn sie immer 5 oder 6 machen müssen, dann wird es halt schwer."Über die deutschen Fans in Finnland: "Überragend. Was da die letzten Spiele für eine Stimmung war... Da waren 2.000 deutsche Fans in der Halle. Das war überragend... Die bringen mehr Stimmung als manchmal 20.000 Fans... Für die Spieler aus Nordamerika ist das immer ein Highlight. Ohne die Fans wären wir nichts."Hier das gesamte Interview: https://thinxpool.files.com/f/44f0b9ea5b200038Die Spiele der Nationalmannschaft live bei MagentaSport:Dienstag, 24.05.2022Ab 10.45 Uhr: DEUTSCHLAND - Schweiz26. Mai, ab 14.45 Uhr: Viertelfinale in der Konferenz28. Mai, ab 12.45 Uhr: Halbfinale 1 - ab 16.45 Uhr: Halbfinale 229. Mai, 13.45 Uhr: Spiel um Platz drei29. Mai, 18.45 Uhr: FinalePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5229989