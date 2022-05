Berlin (ots) -Themenvorschau für Dienstag, 24. Mai 2022 um 23:15 Uhr bei BILD TV- Affenpocken - alles nur Affentheater oder echte Gefahr?- Muss die Berliner Senatswahl aufgrund von Unregelmäßigkeiten wiederholt werden?- Seit mehr als drei Monaten dauert nun schon der blutige Krieg in der Ukraine: Braucht es eine neue Strategie?Dazu sind folgende Gäste bei Moderator Jan Wolf Schäfer:- Cornelia Stolze, Biologin, die vor Panikmache im Umgang mit dem Affenpocken-Virus warnt.- Der ehemalige Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der sich für eine neue Strategie mit Blick auf den Ukraine-Krieg ausspricht.- Ex-Politiker Marcel Luthe, der auf juristischen Weg eine Wiederholung der letzten Berliner Senatswahl anstrebt.- Außerdem in der Diskussionsrunde: Star-Kolumnist und Autor Hans-Ulrich Jörges.VIERTEL NACH ACHT ist der Talk, der Schlagzeilen macht. Fünf Teilnehmer, fünf aktuelle Themen - und mindestens genauso viele Meinungen, über die in offener Runde diskutiert wird. In VIERTEL NACH ACHT bei BILD TV kommen meinungsstarke Gäste aus Politik, Medien sowie Promis zu Wort.Pressekontakt:Christian SenftAxel Springer SEPressesprecher BILDAxel-Springer-Str. 65, 10888 BerlinTel: +49 (0) 30 25 91-7 76 10christian.senft@axelspringer.dewww.BILD.tvPresselounge: presse.BILD.tvOriginal-Content von: BILD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56001/5229987