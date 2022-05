DJ MÄRKTE EUROPA/Sehr fest - Übernahmen sorgen für Bewegung

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind mit Aufschlägen in die neue Woche gestartet. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 14.175 Punkte, der Euro-Stoxx-50 gewann 1,4 Prozent auf 3.708. US-Präsident Joe Biden erwägt, die von der Trump-Regierung gegen China verhängten Strafzölle zurückzunehmen. "Dies ist ein Hoffnungsschimmer für den Aktienmarkt, der nach all den schlechten Nachrichten in den vergangenen Wochen mehr als angeschlagen ist", so CMC Markets.

Der etwas besser als erwartet ausgefallene Ifo-Geschäftsklimaindex setzte indes keine Akzente. Statt eines Rückgangs auf 91,2 hat das Forschungsinstitut zwar einen Anstieg auf 93 mitgeteilt. Das liegt allerdings vor allem an der Beurteilung der aktuellen Lage, die Erwartungskompenente ist nur geringfügig höher ausgefallen als geschätzt. Nach Einschätzung der Commerzbank ist der Ifo-Anstieg noch keine Entwarnung.

EZB-Präsidentin Lagarde kündigt Zinserhöhungen an

Grundsätzlich stützend für die Stimmung waren zahlreiche Übernahmen auf Unternehmensebene. "Angesichts der steigenden Zinsen herrscht so etwas wie Torschlusspanik bei Finanzinvestoren - es dürften noch viele Übernahmen kommen", sagte ein Händler. Der Euro zog derweil auf 1,0670 Dollar an - EZB-Präsidentin Christine Lagarde geht davon aus, dass die EZB den Einlagenzins voraussichtlich bis September zwei Mal anheben wird.

Als Branche standen Windanlagenhersteller im Fokus. Hier hat Siemens Energy das erwartete Übernahmeangebot für Siemens Gamesa für 18,05 Euro je Aktie vorgelegt. Sie sprangen an der Madrider Börse um 6,2 Prozent auf 17,79 Euro. Siemens Energy hält bereits rund zwei Drittel der Siemens-Gamesa-Anteile. Für Siemens Energy ging es um 0,7 Prozent nach unten. Nach Einschätzung von Bernstein sind die angestrebten positiven Synergieeffekte optimistisch.

Nordex gewannen 3,5 Prozent und SMA Solar 3,1 Prozent - der Labor-Sieg in Australien stützte ebenfalls: Das Land will zur "Supermacht" für erneuerbare Energien werden.

Manz gewannen mit dem Einstieg von Daimler Truck 20,5 Prozent. "Der Einstieg kommt überraschend", so ein Händler. Er sei nach Deutsche Euroshop ein weiteres Beispiel dafür, dass erste Unternehmen nach den kräftigen Kursrückgängen nun attraktiv seien. Der Kurs von Manz hat sich seit Ende Juni des vergangenen Jahres zeitweise mehr als halbiert. Positiv sei für den Automatisierungsspezialisten Manz auch die vereinbarte Kooperation mit Daimler Truck im Batteriegeschäft.

Gut im Markt lagen deutsche Bankaktien nach positiven Analystenstimmen und Sektorvorgaben: Deutsche Bank gewannen 7 Prozent und Commerzbank 6,6 Prozent. Für den Sektor ging es 2,3 Prozent nach oben.

Investoren wollen Mehrheit an Deutsche Euroshop

Eine Kursexplosion von 40,1 Prozent auf 21,90 Euro gab es bei Deutsche Euroshop. Die Investoren Oaktree und Cura, das Family Office der Versandhaus-Familie Otto, wollen die Mehrheit am Shoppingcenter-Investor für knapp 700 Millionen Euro übernehmen. Das Bieterkonsortium kündigte ein Angebot für alle ausstehenden Aktien der Gesellschaft in Höhe von 21,50 je Aktie in bar plus Dividende an. Das Angebot sei eine strategische Investition.

Kingfisher starteten mit Aufschlägen von 2,2 Prozent in die neue Woche. Für die gute Laune bei den Anlegern sorgten nicht nur solide Erstquartalszahlen, sondern vor allem die Ankündigung eines 300 Millionen Pfund schweren Aktienrückkaufprogramms. Interactive Investor sprach von einer positiven Überraschung. Dieses versüße die bereits bemerkenswerte Dividendenrendite von 5 Prozent zusätzlich. Allerdings könnten sich die kommenden Monate als herausfordernd erweisen angesichts der aktuell hohen Inflation, die die Konsumentenstimmung belastet.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung . stand absolut in % seit . Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.708,39 +51,36 +1,4% -13,7% Stoxx-50 3.612,13 +47,32 +1,3% -5,4% Stoxx-600 436,54 +5,44 +1,3% -10,5% XETRA-DAX 14.175,40 +193,49 +1,4% -10,8% FTSE-100 London 7.513,44 +123,46 +1,7% +0,1% CAC-40 Paris 6.358,74 +73,50 +1,2% -11,1% AEX Amsterdam 694,02 +11,06 +1,6% -13,0% ATHEX-20 Athen 2.066,34 -1,61 -0,1% -3,5% BEL-20 Bruessel 3.938,45 +15,28 +0,4% -8,6% BUX Budapest 43.457,58 +1678,10 +4,0% -14,3% OMXH-25 Helsinki 4.816,25 +64,25 +1,4% -14,7% ISE NAT. 30 Istanbul 2.644,67 +12,86 +0,5% +30,6% OMXC-20 Kopenhagen 1.657,29 -11,32 -0,7% -11,1% PSI 20 Lissabon 5.921,16 +158,35 +2,7% +9,2% IBEX-35 Madrid 8.625,80 +141,30 +1,7% -1,0% FTSE-MIB Mailand 24.136,56 +41,56 +0,2% -11,9% RTS Moskau 1.253,69 +13,86 +1,1% -21,4% OBX Oslo 1.140,05 +8,98 +0,8% +6,7% PX Prag 1.322,71 -20,98 -1,6% -7,3% OMXS-30 Stockholm 2.018,87 +24,78 +1,2% -16,6% WIG-20 Warschau 1.836,87 +54,21 +3,0% -19,0% ATX Wien 3.277,95 +58,91 +1,8% -16,3% SMI Zuerich 11.466,28 +157,30 +1,4% -11,0% DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:02 Uhr Mo, 17:29 Uhr % YTD EUR/USD 1,0669 +1,0% 1,0598 1,0682 -6,2% EUR/JPY 136,36 +0,9% 135,47 136,45 +4,2% EUR/CHF 1,0310 +0,1% 1,0298 1,0319 -0,6% EUR/GBP 0,8484 +0,3% 0,8440 0,8495 +1,0% USD/JPY 127,83 -0,0% 127,51 127,74 +11,1% GBP/USD 1,2575 +0,7% 1,2547 1,2575 -7,1% USD/CNH (Offshore) 6,6606 -0,5% 6,6646 6,6564 +4,8% Bitcoin BTC/USD 30.447,76 +1,5% 30.172,40 30.374,87 -34,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 110,66 110,28 +0,3% 0,38 +52,1% Brent/ICE 113,06 112,55 +0,5% 0,51 +48,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.850,88 1.846,60 +0,2% +4,28 +1,2% Silber (Spot) 21,75 21,71 +0,2% +0,04 -6,7% Platin (Spot) 961,03 953,16 +0,8% +7,87 -1,0% Kupfer-Future 4,34 4,27 +1,6% +0,07 -2,5% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/raz

(END) Dow Jones Newswires

May 23, 2022 12:14 ET (16:14 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.