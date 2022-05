Erfreulich ist der Wochenauftakt am deutschen Aktienmarkt ausgefallen. Der Leitindex DAX stieg am Montag um 1,38 Prozent auf 14.175,40 Punkte. Nun könnte dem DAX auch der nachhaltige Ausbruch aus dem zum Jahresanfang begonnenen Abwärtstrend nach oben gelingen. Dieser verläuft bei 14.130 Zählern und wurde auf Schlusskursbasis überwunden.In den vergangenen Monaten war der Index mehrfach an diesem Widerstand gescheitert. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,86 Prozent auf 29.452,52 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...