AMD hat am Montag auf der Computex 2022 die Ryzen 7000 enthüllt, seine Desktop-CPU der nächsten Generation - und dazu, erstmals seit fünf Jahren, brandneue Motherboards. Bereits im Januar hatte das Unternehmen verkündet, dass die Ryzen 7000 die ersten PC-Chips seien, die auf einem Fünf-Nanometer-Prozess basieren. Die neue AM5-Motherboard-Plattform ist darauf ausgelegt, DDR5 und PCIe 5.0 sofort zu unterstützen, berichtet nun The Verge. Beeindruckende Taktrate von 5,5 Gigahertz Besonders beeindruckend ist, dass die Ryzen-7000-Chips in der Lage sein sollen, die ...

