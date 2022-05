Der Stablecoin Tether erfreute sich in der Kryptobranche bislang des Status einer Art Bank und wurde entsprechend selbstverständlich genutzt. Der Crash des Terra-Stablecoins setzt nun auch Tether zunehmend unter Druck. Der Guardian bezeichnet es als einen "Bank-Run in Zeitlupe", den der Multimilliarden-Dollar-Stablecoin Tether derzeit sieht. Seit Beginn des Krypto-Absturzes Anfang Mai 2022 sind schon mehr als zehn Milliarden US-Dollar "abgehoben", respektive wieder in Dollar umgewandelt worden. Anlegende ziehen sich aus dem Tether zurück Allein am vergangenen Wochenende musste Stablecoin-Herausgeber Bitfinex ...

