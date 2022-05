Der VW ID.4 GTX auf Rädern von Maxion erklimmt den Vulkan Uturuncu in Bolivien

Maxion Wheels, der weltweit größte Räderhersteller, hat zusammen mit dem Langstreckenfahrer Rainer Zietlow und dem Challenge4-Team erfolgreich einen neuen Guinness-Weltrekord für eine Fahrt auf den höchsten Punkt im vollelektrischen VW ID.4 GTX aufgestellt. Ausgestattet mit den widerstandsfähigen, leichten und nachhaltigen Stahlrädern von Maxion, fuhr das Team auf den Gipfel des bolivianischen Vulkans Uturuncu, 5.816 Meter über dem Meeresspiegel, und brach damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2020 um ca. 45 Höhenmeter.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005818/de/

New highest altitude by an electric vehicle Guinness World Record is set by Maxion Wheels and Challenge4 with the ascent of a VW ID.4 GTX riding on Maxion steel wheels to the top of Bolivia's Uturuncu volcano. (Photo: Business Wire)

Guinness World Records überreichte Challenge4 heute während einer Pressekonferenz in der deutschen Botschaft in La Paz, Bolivien, das offizielle Zertifikat. "Dieser Weltrekord verdeutlicht die Leistungsfähigkeit von Elektrofahrzeugen wie dem VW ID.4 GTX", sagte Rainer Zietlow, Direktor von Challenge4. "Auf dem unwegsamen Gelände, das wir auf dem Weg zum Gipfel des Uturuncu-Vulkans vorgefunden haben, waren widerstandsfähige Räder entscheidend für eine sichere Fahrt. Die leichten 18-Zoll-Stahlräder von Maxion Wheels hielten das Fahrzeug in der Spur und sorgten für maximale Reichweite und Leistungsfähigkeit des Elektrofahrzeugs (Electric Vehicle, EV)." Mit seiner Weltrekordfahrt unterstützte Zietlow auch das örtliche SOS-Kinderdorf in La Paz.

Maxion Wheels hat die Höhenherausforderung von Anfang an aktiv unterstützt und damit sein Engagement für Nachhaltigkeit und die Reduzierung von CO2-Emissionen bekräftigt. Als führender Radlieferant für EV-Programme und neue Mobilitätsflotten weltweit bietet das Unternehmen viele nachhaltige Radoptionen an, die mit umweltfreundlicheren Materialien, weniger Energie und effizienteren Designs und Prozessen hergestellt werden und so den Wandel der Automobilindustrie hin zur Klimaneutralität begleiten.

"Herzlichen Glückwunsch an Rainer und das Challenge4-Team für den neuen Guinness-Weltrekord. Maxion Wheels ist stolz darauf, Teil dieses Rekordmoments zu sein", sagte Mark Gerardts, Vice President für Global Sales und Marketing bei Maxion Wheels. "Elektroautos wie der VW ID.4 GTX sorgen für einen Generationswechsel im Fahrzeugdesign und bei der Nachhaltigkeit, wodurch die Nachfrage nach umweltfreundlicheren Radoptionen steigt. Wir sind überzeugt, dass CO2-arme Stahlräder als kostengünstigste und umweltfreundlichste Radoption eine wichtige Rolle bei der Umstellung auf eine CO2-freie Mobilität spielen können."

Für viele Mobilitätsoptionen sind die Stahlräder von Maxion die erste Wahl. Mit einem mit Aluminium vergleichbaren Gewicht erfüllen Stahlräder den Bedarf der Fahrzeughersteller nach leichteren Komponenten. Und mit einem sechsmal geringeren CO2-Ausstoß im Vergleich zu herkömmlichen Aluminiumrädern bieten Stahlräder weitere bedeutende Nachhaltigkeitsvorteile.

Erfahren Sie mehr über die Guinness-Weltrekordfahrt im Hochgebirge unter vwid4-highaltitude.com.

ÜBER MAXION WHEELS

Maxion Wheels, ein Geschäftsbereich von Iochpe-Maxion S.A., ist der weltweit größte Lieferant von Stahl- und Aluminiumrädern. Unser Know-how und unsere energieeffizienten Designs tragen dazu bei, dass Autos, Busse, Lastwagen und Anhänger ihren realen CO2-Fußabdruck verringern. Maxion ist stolz auf seine vielfältigen globalen Teams und seine Kultur der Inklusion, die jeden unserer Entwicklungsschritte vorantreibt.

Maxion Wheels arbeitet mit globalen Fahrzeugherstellern an Rädern für individuelle Mobilität, Transport, Landwirtschaft, Verteidigung und Geländeanwendungen. Unsere mehr als 10.000 Mitarbeiter sind an 30 Standorten in 14 Ländern auf fünf Kontinenten tätig, unter anderem in hochmodernen technischen Zentren in Amerika, Europa und Asien. Zusammen produzieren wir mehr als 50 Millionen Räder pro Jahr und sind damit der weltweit größte Produzent und Lieferant von Rädern. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Maxion Wheels unter maxionwheels.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220523005818/de/

Contacts:

Adrienne Hattingen

Leiterin für globales Marketing und Kommunikation

Maxion Wheels

Mobil: +49 172 8602873

E-Mail: adrienne.hattingen@maxionwheels.com