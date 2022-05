Anwender sehen, wie globale Satellitendaten Nachhaltigkeitsbestrebungen unterstützen können

Esri, der weltweit führende Anbieter im Bereich Standortinformationen, stellt auf dem Living Planet Symposium ArcGIS für Microsoft Planetary Computer vor. Das neue Angebot von Esri, das im Juli 2022 erscheinen soll, wird dem Publikum der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), Geographen, Datenwissenschaftlern und anderen Wissenschaftlern, die den Planeten beobachten, zugute kommen.

Das ESA Living Planet Symposium im Jahr 2022 befasst sich mit der Rolle der Erdbeobachtungssysteme beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft und einer krisenfesten Gesellschaft. Die Teilnehmer untersuchen außerdem, wie neue Technologien die Anwendung der Erdbeobachtung revolutionieren und wie Unternehmen und die Wirtschaft davon profitieren können.

Um diese Ziele zu fördern, erhalten Nutzer mit dem Angebot von Esri, das auf der Veranstaltung vorgestellt wird, Zugang zum Microsoft Planetary Computer. Dieser mehrere Petabyte große Katalog von globalen Umweltdaten wird direkt aus ArcGIS Pro, der umfassenden Bildanalysesoftware von Esri, abrufbar sein. Die Funktionen umfassen:

Eine Benutzeroberfläche zusätzlich zu den Optionen für Skripting und Notebooks.

Eine Reihe einsatzbereiter Analyse-Tools und Rasterfunktionen für die Erkennung von Veränderungen, Zeitreihenanalysen, Deep Learning und mehr.

Sofortige Verarbeitung.

Die Möglichkeit für Anwender, ihre Arbeit mit Hilfe von Modellen, Dashboards, benutzerdefinierten Apps und mehr zu teilen, sobald die Forschungsarbeit abgeschlossen ist.

Neue Bilddienste, wie z. B. das vollständige Sentinel-1 Archiv. Dies erweitert Sentinel-2 Level-2A, Landsat 8 und 9 Level-2 und Sentinel-2 10m Land Use/Land Cover Timeseries, die bereits im ArcGIS Living Atlas of the World enthalten sind.

Experten von Esri sind vor Ort, um den Teilnehmern diese neue Datensammlung zu präsentieren.

Wer: Peter Becker Produktmanager für Bilddaten, Esri Guenter Doerffel Technologie-Evangelist für Bildverarbeitung und Rasteranalyse, Esri Wo: Bonn Conference Center

Management GmbH

Platz der Vereinten Nationen 2

53113 Bonn, Deutschland Wann: Montag, 23. Mai bis Freitag, 27. Mai 2022

Weitere Informationen darüber, wie Esri Forscher unterstützt, finden Sie unter go.esri.com/research-esa-2022 oder besuchen Sie Esri-Mitarbeiter persönlich während des ESA Living Planet Symposiums und des ISPRS Kongresses.

