Die Game Workers Alliance ist die erste Gewerkschaft beim "Call of Duty"-Publisher Activision Blizzard. Ihrem Start bei Tochter-Firma Raven Software gingen Kämpfe und schmutzige Tricks voraus. Activision Blizzard konnte es am Ende trotz Kündigungen und Versetzungen doch nicht verhindern: Der Spiele-Publisher hat nun eine Gewerkschaft. Das Tochterstudio Raven Software hat eine entsprechende Abstimmung abgehalten und die Gründung verkündet. Das Unternehmen erkannte die Games Worker Alliance (GWA), das ist der Name der Gewerkschaft, zunächst nicht an. Das hat ein Wahlverfahren ausgelöst...

