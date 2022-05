von Angela PalumboBarron'sÜbersetzung: Thomas SteerGameStop gab am Montag den Start seines Digital-Asset-Wallet für NFTs und Kryptowährungen bekannt. Mit dem Wallet können Gamer und andere Personen Kryptowährungen und NFTs in dezentralen Apps speichern, senden, empfangen und nutzen, ohne ihren Webbrowser verlassen zu müssen. Das teilte der Videospielhändler in einer Pressemitteilung mit. Dezentrale Apps ähneln regulären Apps, laufen aber auf einer Blockchain oder einem Peer-to-Peer-Netzwerk von ...

