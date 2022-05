Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Green und Sustainable Finance in Europa boomt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC):Die europäischen Emissionen grüner, sozialer und nachhaltiger Anleihen (Green, Social, Sustainability/GSS Bonds) dürften bis 2026 auf 1,4 bis 1,6 Billionen Euro zulegen - und dann nahezu die Hälfte der Anleiheemissionen in Europa ausmachen. 2021 erreichten die Emissionen von GSS Bonds in der Staatengemeinschaft bereits ein Rekordhoch von 500 Milliarden Euro und einen Anteil von 13,7 Prozent an den Gesamtemissionen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Studie der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) und Strategy&, der globalen Strategieberatung von PwC, "ESG - Transformation of the Fixed Income Market?", für die 2021 mehr als 200 Investoren und Emittenten von GSS-Anleihen befragt wurden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...