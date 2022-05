Der japanische Elektromotoren-Hersteller Nidec kündigt den Bau eines neuen Werks für E-Achsen in China an. Die Fabrik in Pinghu in der chinesischen Provinz Zhejiang wird auf eine Jahreskapazität von einer Million Einheiten ausgelegt und soll im Oktober 2023 die Produktion aufnehmen. Die neu zu errichtende Fabrik, dessen Bau im Oktober dieses Jahres starten soll, wird das vierte Montagewerk für E-Achsen ...

