(shareribs.com) Frankfurt / Chicago 24.05.2022 - Weizen klettert im elektronischen Handel in Chicago deutlich. Mais hingegen konsolidiert. An den Aktienmärkten zeigen sich leichte Gewinnmitnahmen. BASF und Wacker Chemie korrigieren. Für den Weizenpreis geht es am Chicago Board of Trade wieder nach oben. In den letzten Tagen sind die Notierungen deutlich unter Druck geraten, bedingt durch Gewinnmitnahmen. ...

