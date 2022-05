S&T Aktie - seit 2017 eine Kombination der deutschen Kontron AG, dieseienrzeit fusionierte mit der österreichischen S&T AG (ISIN: AT0000A0E9W5). Und jetzt verkauft man das IT Service Geschäft der "alten S&T" und fokussiert sich auf das unter Kontron bereits am Markt aktive "IoT"-Angebot. Folgerichtig plant man ab dem 01.06.2022 "wieder" unter dem Namen Kontron AG am Markt - und auf dem Börsenparkett aufzutreten. Die profitablen 600 Mio EUR Umsatz aus dem IT Service Bereich bieten aber mit 8% Wachstumsrate gegenüber den 12%Wachstum im rund 1 Mrd EUR Umsatz liefernden Segment IoT auf Dauer zu wenig. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...