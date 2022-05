Mit einem deutlichen Minus ist die RWE-Aktie am Dienstag das Schlusslicht im DAX. Sorgen über eine Sondersteuer in Großbritannien belasten zahlreiche Versorger, die in dem Land aktiv sind. Anleger sollten nach den neuen Mehrjahreshochs in den vergangenen Tagen aber wegen des Rücksetzers nicht in Panik geraten.Laut einem Bericht der Financial Times könnte eine sogenannte "Windfall Tax" eingeführt werden. So wird eine Sondersteuer auf außerordentlich hohe Gewinne von Versorgern durch den Energiepreisanstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...