Hamburg (www.anleihencheck.de) - Das BIP in der Eurozone wird 2022 voraussichtlich nur um 2,4% steigen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Die Analysten würden erwarten, dass die EU in Kürze ein Erdölembargo gegenüber Russland beschließen werde. Ein Erdgasembargo würde insbesondere 2023 schwerwiegende Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum haben, sei bislang aber noch nicht ihr Basisszenario. Insgesamt sorge die Verunsicherung in Bezug auf die Verfügbarkeit von Energielieferungen aus Russland, sowie ganz generell die Lieferkettenproblematik, für eine Belastung der Wachstumsdynamik. ...

