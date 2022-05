DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 25. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1Q, Luxemburg 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 2Q, Düsseldorf *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt PROGNOSE: +0,2% gg Vq 1. Veröff.: +0,2% gg Vq 4. Quartal: -0,3% gg Vq kalenderbereinigt PROGNOSE: +3,7% gg Vj 1. Veröff.: +3,7% gg Vj 4. Quartal: +1,8% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: -26,0 Punkte zuvor: -26,5 Punkte 08:00 DE/Auftragseingang Bauhauptgewerbe März *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen April 08:00 GB/Marks & Spencer plc, Jahresergebnis, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Mai PROGNOSE: 89 zuvor: 88 *** 09:00 DE/EZB-Direktor Panetta, Rede zur Normalisierung der Geldpolitik, Frankfurt 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zu Sozialversicherungsbeiträgen für Eltern mehrerer Kinder, Karlsruhe *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht 10:00 DE/Hapag-Lloyd AG, Online-HV 10:00 DE/Secunet Security Networks AG, Online-HV 10:00 DE/Aixtron SE, Online-HV 10:00 DE/Sixt SE, Online-HV 10:00 DE/Evonik Industries AG, Online-HV 10:00 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Online-HV 10:00 DE/Knaus Tabbert Group, Online-HV 10:00 DE/Lanxess AG, Online-HV 10:30 DE/DZ Bank AG, HV, Frankfurt *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 5-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Leifheit AG, Online-HV 11:00 DE/Grenke AG, Online-HV 11:00 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter April PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm 16:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Gespräch mit der Think7- Delegation und Übergabe der Think7-Empfehlungen, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:15 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) bei der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 3./4. Mai *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 1Q, Santa Clara - Märkte/verkürzter Börsenhandel Schweden - CH/World Economic Forum (WEF), Fortsetzung Jahrestreffen (bis 26.5.), Davos - 10:00 Teilnahme von EZB-Präsidentin Lagarde an Dialog zu "European Unity in a Disordered World?" - DE/Einhell Germany AG, Ergebnis 1Q - DE/G7, Treffen der Energie-, Klimaschutz- und Umweltminister (bis 27.5.), Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

May 24, 2022 08:04 ET (12:04 GMT)

