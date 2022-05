PPG (NYSE:PPG) gab heute bekannt, dass sich das Unternehmen verpflichtet im Rahmen der Science-Based Target Initiative (SBTi) wissenschaftlich fundierte Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen (THG) festzulegen. SBTi ist eine Organisation, die Unternehmen bei der Festlegung ihrer Dekarbonisierungsstrategie und der Reduzierung der Auswirkungen des Klimawandels unterstützt.

PPG hat sich zum Ziel gesetzt, ausgehend von dem Basisjahr 2017, die Emissionsintensität von Treibhausgasen bis zum Jahr 2025 um 15 zu reduzieren. ImJahr 2021 wurde bereits eine Reduktion von 9,7 erzielt. Das Unternehmen berichtet seit langem über die Emissionsintensität aus dem eigenen Betrieb (Scope-1-Emissionen) und aus zugekauftem Strom, Dampf, Heiz- und Kühlanlagen (Scope-2-Emissionen) und plant, in den kommenden Monaten die neuen Ziele für 2030 bekannt zu geben. In Zukunft wird PPG vorrangig die indirekten Emissionen bewerten, die aus Quellen außerhalb des Unternehmens stammen, die PPG nicht besitzt oder kontrolliert Darunter fallen Rohstoffe, die Nutzung verkaufter Produkte und das Ende der Produktlebensdauer (Scope-3-Emissionen).

"In dieser entscheidenden Phase für den Klimawandel sind wir bestrebt, die Emissionen in unserer gesamten Wertschöpfungskette weiter zu bewerten und zu reduzieren", sagte Diane Kappas, PPG Vice President, Global Sustainability. "Wir arbeiten unternehmensweit daran, zusätzliche Maßnahmen zu definieren, die wir ergreifen können, um zu verhindern, dass sich die Erde um mehr als 1,5 Grad Celsius erwärmt. Im Anschluss an unsere Validierungsarbeit mit der SBTi und einer Emissionsanalyse beabsichtigen wir, neue, ambitionierte Ziele für 2030 bekannt zu geben, die unsere Dekarbonisierungsstrategie definieren werden, um den Planeten für heutige und zukünftige Generationen zu schützen."

PPG hat außerdem seinen Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsbericht (Environmental, Social and Governance, ESG) für das Jahr 2021 veröffentlicht. Darin werden die Fortschritte im Bereich der nachhaltigen Innovationen, die Unternehmenssteuerung des Vorstands in Bezug auf ESG, die Bemühungen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele für 2025 und weitere Maßnahmen zur Unterstützung der Nachhaltigkeitsziele seinerr Kunden beschrieben. Der vollständige Bericht ist unter sustainability.ppg.com verfügbar.

"Nachhaltigkeit ist das Herzstück unserer Zielsetzung, die Welt zu schützen und zu verschönern", sagte Kappas. "Die harte Arbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter haben dazu beigetragen, dass wir mehrere unserer kurzfristigen Ziele für 2025 erreicht und übertroffen haben, und wir werden weiterhin nach zusätzlichen Möglichkeiten suchen, unsere Emissionen und die Umweltbelastung insgesamt zu verringern. Wir sind stolz auf das Erreichte, wissen aber auch, dass es jetzt an der Zeit ist, weitere Maßnahmen zu ergreifen. Wir sehen der Enthüllung wissenschaftlich fundierter Ziele erwartungsvoll entgegen, sobald wir den Validierungsprozess abgeschlossen haben."

Der aktuelle Bericht zeigt die weltweiten Umweltschutzmaßnahmen und Innovationen von PPG. Zu den wichtigsten Highlights gehören:

Einführung von PPG ERGOLUXE-Pulverbeschichtungen, die eine Übertragungseffizienz von bis zu 85 im ersten Durchgang und die Wiederverwendbarkeit von überschüssigem Overspray bieten. PPG ErgoLuxe Eco enthält bis zu 13 recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET). Seit 2017 hat PPG mehr als 6 Millionen Pfund rPET zur Herstellung seiner Beschichtungen verwendet.

Eco enthält bis zu 13 recyceltes Polyethylenterephthalat (rPET). Seit 2017 hat PPG mehr als 6 Millionen Pfund rPET zur Herstellung seiner Beschichtungen verwendet. Einführung von "COMEX TOP"-Farbe von PPG, die durch die Verwendung von recycelten Reifen zur Kreislaufwirtschaft beiträgt und seit Produkteinführung im Jahr 2021 mehr als 270.000 Reifen vor derDeponierung bewahrt hat. Das Produkt ist für die Anwendung auf Dächern vorgesehen und sorgt für Wärmedämmung, wodurch Emissionen durch Energieeinsparungen reduziert werden.

Implementierung des Zero-Discharge-Projekts in Werken von Architectural Coatings in den USA und Kanada, wodurch PPG in den letzten zwei Jahren mehr als 1,7 Millionen Gallonen Wasser in seinem Herstellungsprozess recyceln und wiederverwenden konnte.

Installation einer Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) in der Anlage in Caivano, Italien, wodurch eine Effizienzsteigerung erreicht wurde, die einer jährlichen Reduzierung von etwa 1.100 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) entspricht.

Investition in Höhe von mehr als 8,7 Millionen USD zwischen 2015 und 2021 in die internationale COLORFUL COMMUNITIES Initiative von PPG.

Im Jahr 2021 hat PPG den Prozessabfall reduziert, den Einsatz erneuerbarer Energien in seinen Anlagen erhöht und den Umsatz mit nachhaltig hergestellten Produkten gesteigert.. Zu den Highlights gehören:

38 des Umsatzes aus nachhaltig hergestellten Produkten im Vergleich zum Ziel von 40 bis 2025;

24 des Stromverbrauchs aus erneuerbaren Energiequellen im Vergleich zum Ziel von 25 bis 2025;

40 der Produktions- sowie Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen ohne Prozessabfälle, die auf Deponien entsorgt werden, was über dem Ziel von 35 bis 2025 liegt; und

Verringerung der Abfallentsorgungsintensität um 37% gegenüber dem Basisjahr 2017 und über dem Ziel von 25 bis 2025 liegt.

Um starke und gerechte Gemeinschaften zu schaffen, hat PPG daran gearbeitet, Mitarbeiter einzubinden und seine Rekrutierungs- und Talentpools zu diversifizieren. Zu den Maßnahmen, die sich auf Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion (Diversity, Equity and Inclusion, DE&I) konzentrieren, gehören:

Vorstellung der neuen DE&I-Verpflichtungen: Erreichen eines Anteils von 34 bis 36 an weiblichen Fachkräften weltweit bis 2025. PPG hat bis zum 31. Dezember 2021 30 dieser Quote erreicht. Erhöhung des Anteils schwarzer, lateinamerikanischer und asiatischer Mitarbeiter um 45 bis 55 bei unseren Mitarbeitern in den USA (ausgehend vom 1. Januar 2021 als Basiswert). Ende 2021 hat PPG den Anteil schwarzer Mitarbeiter um 13 %, den Anteil lateinamerikanischer Mitarbeiter um 9 und den Anteil asiatischer Mitarbeiter um 8 erhöht. Erreichen einer Gesamtbeteiligung des weltweiten Mitarbeiter-Ressourcennetzwerks (Employee Resource Network, ERN) und am Aufbau von Kompetenzen im Bereich DE&I von 50 bis 2025. Bis Ende 2021 hat PPG 33 dieses Ziels erreicht.

Veröffentlichung des ersten PPG DE&I Report.

Eweiterung von acht globalen ERNs mit mehr als 7.000 Mitarbeitern in mehr als 60 Ländern.

Investition in Höhe von 7,4 Millionen USD bis 2021 zur Förderung der Chancengleichheit zwischen den ethnischen Gruppen in den USA durch die Finanzierung von Bildungsmöglichkeiten für schwarze Gemeinschaften und farbige Menschen.Die Berichterstattung von PPG im Jahr 2021 orientiert sich an den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und dem Chemiestandard des Sustainability Accounting Standards Board (SASB). Das Unternehmen hat außerdem seine Berichterstattung im Hinblick auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN SDGs) verstärkt und berichtet über qualitative klimabezogene Risiken gemäß der "Task Force on Climate-Related Financial Disclosures" (TCFD).

Weitere Informationen über ESG bei PPG und den Bericht finden Sie unter sustainability.ppg.com.

