"Das abgelaufene Geschäftsjahr war für uns ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, unsere Mittelfristziele zu erreichen, nämlich einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro im Jahr 2026", sagt AT&S-CEO Andreas Gerstenmayer im börsenradio-Interview.Zu aktuellen Preissituation meint er: "Der Preis wird getrieben durch höhere Kosten, aber auch durch die Wertigkeit von Produkten. Wir haben immer versucht uns im technologischen Top-Segment zu positionieren, in dem typischwerweise die Preise auch besser sind. Wenn man kontinuierlich an seinem Produktmix arbeitet, hat man auch derartige Preiseffekte im Umsatz". Und zur Dividende (insgesamt 0,9 Euro je Aktie): "In Zeiten, in denen es richtig gut läuft soll man auch die Aktionäre belohnen, die viele Jahre mit uns loyal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...