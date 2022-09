Potsdam (ots) -Das Barometer steht auf Überraschung: Kleine Radio-Talente kommen ab sofort ganz groß raus. Radio TEDDY startet am 17. September 2022 eine deutschlandweite Live-Show für Kinder. Mitten im Herzen der Hauptstadt, am Potsdamer Platz, im riesigen neueröffneten duo flagshipstore heißt es ab sofort wöchentlich immer Samstag von 16:00 bis 18:00 Uhr "Die Radio TEDDY-MitMach-Show"!Ungewöhnlich und cool, denn als "Co."-Moderator/in kann jede Woche ein "Mitmach-Kind" live dabei sein. Einfach unter radioteddy.de oder direkt im Store bewerben und mit etwas Glück heißt es: "Regler rauf am knallbunten Radiomischpult und einmal richtig moderieren": Sich im "Steckbrief" vorstellen, lustige Challenges annehmen, Freunde grüßen, Songs der Lieblingsstars präsentieren ... das alles deutschlandweit - eine ganz eigene Sendung fahren. Die zweite Stunde gehört dann Stars aus dem Kindermusik-Universum wie DIKKA, Anton, Ulk der kleine Sternenjunge oder Nilsen ...Radio TEDDY-Programmchef Roland Lehmann über die neue Show: "Mit unserem Partner duo schreib & spiel Markenshop GmbH setzen wir mit der wöchentlichen Radio-MitMach-Show ein für Deutschland einzigartiges Entertainment-Erlebnis um. Kinder sind authentisch und wir freuen uns riesig auf die überraschenden Begegnungen und Moderationen mit ihnen. Vor 99 Jahren ging hier am Potsdamer Platz der erste deutsche Radiosender on air. An diesem historischen Ort macht Radio TEDDY heute das Medium noch erlebbarer und interaktiver für Kinder. Damit bauen wir unsere Poleposition weiter aus: Radio TEDDY ist das Kinder- und Familienradio Nummer Eins!"Mehr Infos sowie Anmeldungen unter https://ots.de/kWzlmHPressekontakt:Kerstin Stooff, Presse-/ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0171 / 865 22 51 * E-Mail: k.stooff@radioteddy.deOriginal-Content von: Radio TEDDY, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70310/5319923