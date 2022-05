Bei Nestlé hält der positive Newsflow an. Nachdem der Nahrungsmittelkonzern den Anlegern im April starke Q1-Zahlen serviert hatte, melden die Schweizer nun den Kauf von Puravida. Mit dem Kauf des brasilianischen Spezialisten für Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel und pflanzliche Lebensmittel will Nestlé seine dortige Gesundheitssparte stärken.Die Produktpalette von Puravida ergänze das Portfolio von Nestlé Health Science, das in Brasilien bereits Nahrungsergänzungsmittel zum Einnehmen, Proteinpulver ...

