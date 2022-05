Die weltbekannte SFA Group gründet eine Umweltsparte: SFA enviro. Die seit 1958 auf die Entwicklung und Herstellung von Abwasseraufbereitungsanlagen spezialisierte Gruppe ist heute vor allem für die Revolutionierung des Marktes für Sanitärausstattung bekannt.

Neue Sparte SFA enviro ist Ergebnis der internationalen Wachstumsstrategie der SFA Group. Mit weltweit mehr als 1.000 Mitarbeitern in 27 Ländern verfügt die SFA Group über ein Portfolio von Marken, die in ihren Branchen führend sind, darunter Europelec und Aquaturbo. Das Kerngeschäft der Gruppe ist eng verbunden mit der Aufbereitung kommunaler und industrieller Abwässer, mit einer DNA, die sich auf Entwicklung und Herstellung von Belüftungsanlagen konzentriert.

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung und einer internationalen Abdeckung durch seine Niederlassungen und sein Vertriebsnetz ist SFA enviro in der Lage, die gesamte Ausrüstung von Abwasseraufbereitungsanlagen von der Vorbehandlung bis zur Schlammbehandlung zu liefern, einschließlich der Tanks und Metallkonstruktionen, die für ihre Aufstellung erforderlich sind.

Erfindergeist, ein wichtiger Schwerpunkt für die SFA-Gruppe

Seit ihren Anfängen verfolgt die Gruppe eine zukunftsorientierte Unternehmensphilosophie und passt sich kontinuierlich an evolvierende Marktbedingungen an. Wasser, seine Aufbereitung und seine Nutzung stehen im Mittelpunkt des täglichen Lebens eines jeden Menschen. Innovation, industrielle Forschung, Umweltschutz und Kundenservice stehen im Mittelpunkt der Werte der Gruppe.. Die SFA Group ist bestrebt, leistungsfähige und qualitativ hochwertige Produkte anzubieten, die in Europa und den USA gefertigt werden.

Unternehmen, die den Geschäftsbereich SFA enviro bilden: Europelec (Frankreich), Aquasystems International N.V. (Belgien) und Aquaturbo Systems Inc (USA).

Die F&E-Abteilung arbeitet in Partnerschaft mit französischen und ausländischen Hochschul- sowie Forschungseinrichtungen.

Ein großer Teil der Geräte sind weltweit seit über 30 Jahren im Einsatz, mit Referenzen in verschiedenen Industriezweigen, wie etwa Schlachthöfe, Milchindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie, Bergbau, Getreideindustrie und Brauereien, Öl und Gas, Pharmaindustrie, Zuckerindustrie, Viehzucht und Fischzucht, Energieerzeugung, Abfallverwertungsindustrie...

Namhafte Kunden: AQUAFIN, METITO, VEOLIA, SEVERN TRENT, SAUR, WATERLEAU, SUEZ, VINCI, NIJHUIS, BENTLEY, PANTAREIN, MAREL, NESTLÉ, ASIATEX, APP SINAR MAS, TOTAL ENERGIES, LACTALIS, SACROFINA, TEREOS, GRUMA, AGROSUPER, UNITED UTILITIES, THAMES WATER SEVERN TRENT, YORKSHIRE WATER, VALERO, SMURFITT KAPPA usw.

Das Know-how unserer Fachkräfte einige von ihnen verfügen über eine mehr als 30-jährige Erfahrung wird durch Rekrutierungsprogramme und die Ausbildung von Lehrlingen in den Bereichen FERTIGUNG, VERARBEITUNG, SCHWEISSTECHNIK, MONTAGE UND INSTALLATION PLUS KOMMISSIONIERUNG aufrechterhalten.

Unsere Marken: Aerospeed, Aerostream, Aircomb, Aquafenr, Aquadecant, Aquaeromix, Aquadisc, Aquafloat, Aquatube, Aquaturbo, Euromix, Europelec, Noemi, Screwpeller, Sofie und TLF.

Weitere Informationen finden Sie unter www.sfa-enviro.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220513005311/de/

Contacts:

Louis-Serge Réal del Sarte, MarCom Director

louis-serge@sfa-enviro.com

Tel.: +33(0)7-62-38-68-82