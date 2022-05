Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die US-Wirtschaft wird in diesem Jahr voraussichtlich mit einer Rate von 2,9% expandieren, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Für 2023 sei ein Wirtschaftswachstum von 2,6% zu erwarten. In Q1-2022 sei das BIP gefallen (-1,4% QoQ, annualisiert). Die Ausweitung des Handelsbilanzdefizits habe daran einen erheblichen Anteil gehabt. Gleichzeitig habe sich der Lagerbestandsaufbau reduziert. Offensichtlich würden die Produktionsengpässe in den USA dazu führen, dass verstärkt Güter im Ausland eingekauft würden. Der starke Anstieg bei den Importen habe auch mit dem stärkeren US-Dollar zu tun, der Einfuhren in relativer Betrachtung attraktiver mache. Einen negativen Wachstumsbeitrag habe auch der geringere Staatskonsum geliefert. ...

