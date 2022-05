Wien (www.fondscheck.de) - Wie der Asset Manager auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitteilte, ist Elmar Peters aus dem Fondsmanagement von Flossbach von Storch in die Vermögensverwaltung des Kölner Unternehmens gewechselt, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe Peters bereits im Februar die Verantwortung für mehrere Multi-Asset-Portfolios an Stephan Scheeren (44) und Julian-Benedikt Hautz (30) abgegeben. Konkret gehe es um die Sondervermögen FvS Multi Asset Defensive (ISIN LU0323577923/ WKN A0M43U), Balanced (ISIN LU0323578145/ WKN A0M43W) und Growth (ISIN LU0323578491/ WKN A0M43Y) sowie die Stiftungsfonds FvS Foundation Defensive (ISIN LU1484808933/ WKN A2AQ5Y) und Growth (ISIN LU2243567497/ WKN A2QFWU). Peters habe den 2016 aufgebauten Multi-Asset-Bereich der Kölner gemeinsam mit Firmengründer Bert Flossbach geleitet, einige Jahre sei er auch Flossbachs Stellvertreter für die beiden Flaggschifffonds der "Multiple Opportunities"-Strategie gewesen. Künftig werde Peters als Senior-Portfoliomanager in der Vermögensverwaltung tätig sein. ...

