Wien (www.fondscheck.de) - Fünf nachhaltige Investmentfonds bereichern ab sofort die Angebotspalette in der Fondsgebundenen Lebensversicherung (FLV) der Nürnberger Versicherung, so die Experten von "FONDS professionell".Produktmanager Michael Lacchini dazu: "Wir tragen der hohen Nachfrage nach ESG-konformen Investmentfonds Rechnung und bauen unsere nachhaltige Fondswelt weiter aus. Dabei achten wir besonders darauf, dass diese Fondsneuaufnahmen von unabhängigen Institutionen zertifiziert sind und/oder dem Artikel 9 der Offenlegungsverordnung entsprechen - also eine nachhaltige Investition anstreben." ...

