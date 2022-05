Thales arbeitet mit triPica zusammen, um sich dem immer stärker werdenden Phänomen der Digitalisierung gemeinsam zu stellen und eine mobile Lösung zu entwickeln, die einen vereinfachten und sicheren Weg zum Kunden bietet.

Die Lösung basiert auf der komplementären Technologie der beiden Unternehmen und optimiert das Nutzererlebnis und die Verwaltung der Abonnentenkonten. Gleichzeitig erleichtert sie die Anmeldung neuer Kunden auf digitalem Wege und aus der Ferne.

Bouygues Telecom, der französische Mobilfunkriese, setzt als erster Betreiber diese Lösung im Rahmen seines neuen verantwortungsbewussten und unterstützenden Pakets "Source" ein, das innerhalb von fünf Monaten eingeführt wurde.

Da inzwischen jeder zweite Mensch auf der Welt ausschließlich über sein Smartphone ins Internet geht, versuchen viele Mobilfunkbetreiber, den Zugang zu ihren Diensten zu digitalisieren, um den Bedürfnissen ihrer Kunden besser gerecht zu werden. Thales, ein führendes Unternehmen im Bereich digitale Sicherheit, und triPica, Entwickler von Business-Support-Systemen und Benutzerpfaden, haben eine mobile App entwickelt, die es Betreibern ermöglicht, ihren Kunden ein optimiertes und sicheres Erlebnis zu bieten und unter anderem die Echtzeitverwaltung ihres Kontos zu erleichtern. Bouygues Telecom hat diese innovative und flexible Lösung vor kurzem im Zuge der Einführung seines vollständig digitalen und verantwortungsbewussten Angebots mit dem Namen "Source" implementiert.

Die Sicherheit und Optimierung der Kundenerfahrung stehen im Mittelpunkt der Herausforderungen der digitalen Transformation. Deshalb hat sich Thales mit triPica zusammengetan, um das Beste aus der Mobiltechnologie in ein einfaches und zuverlässiges Nutzererlebnis zu überführen. Thales hat mit seinem Know-how im Identitätsmanagement sowohl physisch als auch digital einen Schritt der Identitätsüberprüfung während der Registrierung von Abonnenten in die End-to-End-Lösung von triPica eingefügt. Rein technisch gesehen handelt es sich um eine Kombination der "Trusted Digital ID" von Thales mit der digitalen Plattform von triPica, dem digitalen "Business Support System".

Jeder Ferndienstleister, der eine vollständige digitale Lösung anbietet, sollte bei der Anmeldung sicherstellen können, dass jeder neue Kunde wirklich derjenige ist, der er vorgibt zu sein. Das Verfahren umfasst die Erfassung und Überprüfung der Echtheit eines amtlichen Identitätsdokuments und ein Selfie, mit dem die Übereinstimmung des Dokuments mit der sich anmeldenden Person bestätigt wird.

Ist dieser Schritt erfolgt, können die Nutzer das Abonnement ihrer Wahl frei definieren, ihre Optionen und die Abrechnung verwalten und ihren Verbrauch direkt über die mobile App kontrollieren. So konnte Bouygues Telecom sein "Source"-Paket anbieten und es mit wenigen Klicks jedem Abonnenten zugänglich machen, der sich an der Entstehung einer verantwortungsbewussteren und solidarischeren digitalen Welt beteiligen möchte. Die App, mit der man sein Mobilfunkkonto einfach und sicher verwalten kann, ermöglicht es auch, die Organisationen seiner Wahl finanziell zu unterstützen. Dazu sammeln man "Wassertröpfchen" für jedes ungenutzte Gigabyte in seinem jeweiligen Paket.

"Für Bouygues Telecom war es wichtig, eine innovative und flexible Lösung anzubieten. Thales unterstützt durch das Telekommunikations-Know-how von triPica war ein echter Partner, der uns zu einer schnellen Einführung unseres Angebots "Source" verholfen hat. Eine einzigartige Lösung auf dem Telekommunikationsmarkt, die in einem sehr kurzen Zeitrahmen realisiert werden konnte und die sich auf eine vollständig mobile und unterstützende Nutzererfahrung konzentriert." Stéphane Allaire, Director of Innovation, Bouygues Telecom

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Thales und stellen unser Know-how in bahnbrechenden digitalen Lösungen in den Dienst einer beschleunigten Digitalisierung der Angebote von Betreibern. Unser technologisches Engagement kommt bei "Source" voll zur Geltung, ein konkretes und spezielles Beispiel für eine innovative und verantwortungsbewusste Initiative." Mathieu Horn, CEO, triPica

"Seit Jahren unterstützt Thales Mobilfunkbetreiber bei ihren Umstellungen, sei es im Zusammenhang mit der Entwicklung des Netzes, der SIM-Karte oder dem Bedarf an einer vollständig digitalen Lösung. Das Nutzererlebnis, das Identitätsmanagement und das schöne Gefühl, eine intuitive und sichere Anwendung zu gebrauchen, sind allesamt Schlüsselfaktoren, die wir zusammen mit triPica in den Mittelpunkt unserer Innovationen stellen. Besonders stolz sind wir auf das Vertrauen, das Bouygues Telecom uns entgegengebracht hat, indem es uns für die Einführung von "Source" ausgewählt hat." Emmanuel Unguran, Senior Vice-President Mobile Connectivity Solutions, Thales

