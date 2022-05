Ingolstadt (ots) -Beim Golf Cup der McDonald's Kinderhilfe gingen am Samstag 65 Teilnehmer an den Start. Mit dabei auch Schirmherr Christian Schwarzer, die ehemalige Profi-Golferin Martina Eberl sowie Tobias Schweinsteiger. Insgesamt kamen bei der Charity-Veranstaltung Einnahmen in Höhe von 56.328 Euro zusammen.Bereits zum vierten Mal hat die McDonald's Kinderhilfe Stiftung den Golf Cup zusammen mit dem Golfclub Ingolstadt e.V. ausgetragen. Mit der gewählten Golf-Spielform >Scramble< stand neben der guten Sache vor allem auch der Spaß im Vordergrund. Die ehemalige Profi-Golferin Martina Eberl bot mit einem Beat-the-Pro-Wettbewerb an Loch 8 ein ganz besonderes Highlight der Charity-Veranstaltung und moderierte die anschließende Siegerehrung. Die Teilnehmer konnten dabei nicht nur mit der Teilnahmegebühr Gutes tun. Sie hatten auch bei der abendlichen Veranstaltung mit Christian Schwarzer Gelegenheit besondere Auktionsgüter zu ersteigern und kräftig zu spenden>Unser Golf Cup ist eine erfolgreiche Tradition geworden an die wir heute nach einem weiteren Jahr der Pandemie anknüpfen wollen und für die wir zahlreiche Unterstützer und Sponsoren gewinnen konnten<, sagt Adrian Köstler, Vorstand der McDonald's Kinderhilfe Stiftung. >Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Unterstützer - mit ihren Spenden unterstützen Sie den Bau des Ronald McDonald Hauses Vogtareuth.