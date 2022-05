DAX niemals über Nacht halten?

Anzeige / Werbung Fast die gesamte Performance kommt im DAX über Nacht Es wird gerne vom Über-Nacht-Risiko gesprochen unter kurzfristig agierenden Spekulanten. Statistisch gesehen ist das ausgemachter Unsinn, wie unsere Untersuchung zeigt. Wer nur zwischen 9 und 17.30 Uhr investiert war, hat einen enormen Anteil des heutigen DAX-Standes verpasst. Nachfolgend sehen Sie, wie der DAX-Chart sich von 2004 bis 2019 dargestellt hätte, wenn man nur in der Kassa-Handelszeit Long gewesen wäre. Auch reicht es nicht aus, sein Engagement auf "bis 22 Uhr" auszudehnen. Defacto kommt die gesamte Performance im DAX aus der Zeit 17.30 Uhr bis 9 Uhr früh am Folgetag. Nachfolgend sehen wir die Kapitalkurve eines Roh-Durchlaufs (ohne Stop und Filter oder weitere Optimierung) für eine Strategie, die um 17.30 Uhr Long einsteigt und um 9 Uhr am Folgetag aussteigt. Woher kommt also die Wahrnehmung, dass es riskant sei, über Nacht investiert zu sein? Ganz einfach: Menschen (und Trader sind Menschen ;)) neigen dazu, aus Einzelfällen allgemein gültige Gesetze herzuleiten. Natürlich gibt es Fälle, in denen man Long ist overnight und binnen weniger Stunden 400-500 Punkte im DAX verliert. Darum ist es wichtig, seine Einsätze so zu wählen, dass Einzelfälle oder gar eine Serie von Ausnahmen uns nicht arg beschädigen und das Ausnutzen eines statistischen Vorteils nicht gefährden. Fazit: Systematisch die Overnight-Stärke zu nutzen ist im DAX also sinnvoll. Umsetzen können Sie diese Trading-Chance(n) mit Produkten von Morgan Stanley: http://www.zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: DE0008469008,DE0008467440

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )