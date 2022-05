Beim Energietechnikkonzern Siemens Energy stehen die Zeichen auf Umbau. Der MDAX-Konzern will seine Struktur neu aufstellen und zahlreiche Hierarchieebenen abschaffen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr, das bei Energy im Oktober beginnt, wird das bisherige Segment Gas and Power in drei Geschäftsbereiche (Business Areas) aufgeteilt, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit.Die Ankündigung kommt in bewegten Zeiten: Erst am Wochenende hatte Siemens Energy angekündigt, seine Windkrafttochter Gamesa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...