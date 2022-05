DGAP-News: MEDIQON Group AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

MEDIQON Group AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 - Wachstum der Gruppe im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich weitergeführt



24.05.2022

MEDIQON Group AG: Veröffentlichung Geschäftsbericht 2021 - Wachstum der Gruppe im Geschäftsjahr 2021 erfolgreich weitergeführt Die MEDIQON Group AG hat heute ihre Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Das Wachstum der Gruppe wurde erneut erfolgreich fortgesetzt. Im Geschäftsjahr 2021 sind 10 operative Unternehmen Teil der Gruppe geworden - zum Jahresende 2021 gehören insgesamt 20 operative Unternehmen zur Gruppe - davon zwei im Rahmen von (nicht-börsennotierten) Minderheitsbeteiligungen.



Im Geschäftsjahr 2021 wurden insgesamt EUR 34,0 Mio. in das weitere Wachstum der Gruppe investiert. Insgesamt beläuft sich investierte Betrag über die letzten drei Jahre auf EUR 67,8 Mio., wobei hiervon EUR 3,1 Mio. auf den Erwerb von Minderheitsbeteiligungen (soweit nicht börsennotiert) entfallen.



Der Gruppenumsatz für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf EUR 43,6 Mio., hiervon EUR 34,4 Mio. aus Unternehmen, an denen die MEDIQON Group AG mehrheitlich beteiligt ist.



Das EBITDA (adjustiert) aller operativen Beteiligungsunternehmen für das Geschäftsjahr 2021 beläuft sich auf EUR 12,8 Mio., hiervon EUR 11,2 Mio. aus Unternehmen, an denen die MEDIQON Group AG mehrheitlich beteiligt ist.



Der Basiswert zum 31.12.2021 beläuft sich auf EUR 4,69 je Aktie (Vorjahr EUR 3,46 je Aktie).



Der adjustierte Gewinn je Aktie beträgt EUR 0,38 je Aktie (Vorjahr EUR 0,18 je Aktie). Neben dem HGB-Einzelabschluss hat die MEDIQON Group AG für das Geschäftsjahr 2021 auch den erstmalig und freiwillig aufgestellten und geprüften HGB-Konzernabschluss veröffentlicht. Hiermit haben wir den Grundstein gelegt, die langfristige Entwicklung der Gruppe zukünftig detaillierter und transparenter darzustellen. Der Geschäftsbericht ist auf der Homepage des Unternehmens unter Geschäftsberichte - MEDIQON group AG (mediqon-group.de) abrufbar.

