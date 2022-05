Everstream setzt mit rekordverdächtigem Wachstum, rasanter globaler Expansion und innovativer Technologie den weltweiten Standard für Lieferketten-Risikoanalysen.

Everstream Analytics, der internationale Anbieter von Supply-Chain-Risiko-Erkenntnissen und -analysen, gab heute den Abschluss einer Series-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen US-Dollar (ca. 23 Millionen Euro) bekannt. Als neuer Investor beteiligt sich nun auch Morgan Stanley Investment Management und die Bestandsinvestoren Columbia Capital, StepStone Group und DHL verstärken ihr Engagement.

Im vergangenen Jahr konnte Everstream seinen Kundenstamm um 550 vergrößern und neue namhafte Kunden wie AB InBev, KIOXIA, Shaw Industries, Whirlpool u.a. für sich gewinnen. Darüber hinaus hat das rasant wachsende Unternehmen die erste automatisierte Lösung zur Sub-Tier-Identifizierung auf den Markt gebracht, die vollständig in eine Supply-Chain-Risikomanagement-Plattform integriert ist. Zur Unterstützung des rasanten Wachstums wurde das Führungsteam durch strategische Neuzugänge erweitert. Mit dem zusätzlichen Kapital werden Innovationen vorangetrieben, die globale Expansion beschleunigt und der anhaltende Wettbewerbsvorsprung gesichert.

"Die letzten zwei Jahre haben deutlich gemacht, wie wichtig die Resilienz der Lieferketten ist. Everstream bietet Unternehmen mehr Transparenz und Einblicke, um Störungen über die gesamte Lieferkette frühzeitig zu identifizieren von Wetterereignissen und anderen Naturkatastrophen bis hin zu Menschenrechtsverletzungen sowie Nachhaltigkeits- und Umweltrisiken", so Julie Gerdeman, CEO von Everstream. Angesichts einer Rekordzahl von Neukunden und des starken Wachstums durch Bestandskunden ist nun der ideale Zeitpunkt, um eine strategische Finanzierung für die weltweite Marktexpansion und die Beschleunigung von weiteren Produktinnovationen zu nutzen.

Das enorme Marktwachstum von Everstream zeigt, dass die Kombination aus künstlicher Intelligenz, menschlichem Fachwissen und Datenanalytik bei den Kunden als großer Mehrwert gesehen wird. Zum globalen Kundenkreis von Everstream gehören einige der größten Marken der Welt, darunter Google, DuPont, Bayer, Unilever und Schneider Electric, die sich u.a. für den Aufbau von intelligenten und nachhaltigen Lieferketten einsetzen.

"Heute ist es für jedes Unternehmen, das mit Partnern und Lieferanten zusammenarbeitet, wichtiger denn je, ein grundlegendes Verständnis der Risiken in ihren Lieferketten zu haben doch das allein reicht nicht aus. Um erfolgreich zu sein, muss ein Unternehmen in der Lage sein, mögliche Störungen zu antizipieren und komplexe Geschäftsentscheidungen auf zuverlässige sowie intelligente Daten zu stützen", so Michael Carroll von Morgan Stanley Investment Management. "Wir freuen uns, Teil der Wachstumsstrategie von Everstream zu sein, während das Unternehmen seine Position als Anbieter prädiktiver Lieferketten-Risikoanalysen weiter ausbaut."

"Shaw war auf der Suche nach einem Partner für den mehrjährigen Entwicklungsprozess hin zu durchgängigen prädiktiven und präskriptiven Supply-Chain-Analysen. Wir haben uns für Everstream entschieden, weil wir überzeugt sind, dass das Unternehmen neben der Vision auch über die nötigen Fähigkeiten und die Unterstützung der Investoren verfügt, um dieses Ziel zu erreichen", so Kevin O'Meara, VP Integrated Supply Chain bei Shaw Industries. "Die von Everstream gelieferten Erkenntnisse ermöglichen es Shaw, das Leistungsversprechen für Kunden trotz aller Risiken auszubauen und ihre Erwartungen zu übertreffen."

Everstream hat vor Kurzem seine Plattform für prädiktive Analysen erweitert, um auch komplexe Lieferketten in der Tiefe transparenter zu machen und zu überwachen, ihre Risiken zu bewerten und vorherzusagen und damit ihre Resilienz zu stärken. Die neue Lösung heißt Everstream Discover und stützt sich auf proprietäre Daten, künstliche Intelligenz und Graphentechnologie. Die Verantwortung der Weiterentwicklung und Einführung von Produktinnovationen übernimmt Nidhi Chopra, Vice President of Product. Chopra verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Produktstrategie und -vision und wird den beschleunigten Innovationskurs von Everstream fortführen.

Im Zuge der verstärkten Ausrichtung auf Partnerschaften und Kooperationen hat Everstream Andy McGuire zum Head of Global Alliances ernannt. Zusammen mit bestehenden Partnern wie SAP, Accenture und Oracle wird McGuire die Erschließung neuer Marktsegmente vorantreiben sowie das Umsatzwachstum durch neue strategische Partnerschaften ankurbeln.

Bei der jüngsten Finanzierungsrunde wurden wir von der Anwaltskanzlei DLA Piper unterstützt.

