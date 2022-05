Neue, vollständig integrierte Lösung zur Omnichannel-Addressability erlaubt Medienkäufern das Targeten von Audiences über alle Data Currencies

Connect ist eine neutrale Addressabilty-Lösung, die viele der derzeit beliebtesten Signalmöglichkeiten innerhalb einer Plattform kombiniert, darunter Known Identity, First- und Second-Party-Daten, kontextbezogene Signale, vom Verkäufer definierte Audiencesm und kampagnenspezifische Zielgruppen.

Connect erlaubt Marken und Medieneinkäufern, einen Portfolio-Ansatz bei ihrer Addressability-Strategie zu aktivieren. So wird nicht nur die Ad-Relevanz gesteigert, sondern gleichzeitig die Privatsphäre der Verbraucher respektiert - und das bereits weit im Vorfeld der zukünftigen Deaktivierung der Third-Party-Cookies.

Connect baut auf dem dynamisch gewachsenen Audience-Business von PubMatic auf, das sich im vergangenen Jahr mehr als verdreifacht hatte. Der deutliche Anstieg ist teilweise auf starke Wachstumstreiber wie Supply Path Optimisation Deals und PubMatics Bemühungen im Bereich Connected-TV (CTV) zurückzuführen.

Indem PubMatic das Audience-Targeting auf die Sell-Side des digitalen Werbeökosystems verlagert, bietet Connect den Anzeigenkäufern mehr Kontrolle darüber, wie Inventar und Daten verpackt und transaktioniert werden und erlaubt damit optimale Performance für ihre Kampagnen. Die Käufer profitieren von einer nachhaltigen Audience Resolution, mehr Reichweite und Skalierung sowie höherem Return on Ad Spend - über Display, Video, mobile App und CTV hinweg.

"Matterkinds Kunden erwarten von uns zielgerichtetes, nachhaltiges und leistungsstarkes Marketing. Wir sind daher stolz darauf, mit PubMatic zusammenzuarbeiten und unseren Brand Advertisers Addressability-Lösungen der nächsten Generation anzubieten", sagt Olivia Henley, Partnerships Associate Director bei Matterkind. "PubMatic Connect ermöglicht es den Käufern, über eine Vielzahl von hochwertigen Addressability-Signalen zu handeln. Damit unterstützt PubMatic Connect unsere Kunden dabei, ihre Audiences mit Hilfe eines optimierten, integrierten Tools gezielter zu erreichen und zu binden, und somit die Werbewirkung zu verbessern und letztendlich einen höheren ROI zu erzielen."

"Advertiser bei PHD verzeichneten starke Performance-Ergebnisse, nachdem sie sich über die Connect-Plattform für PubMatics Palette an erweiterten Addressability-Lösungen entschieden hatten", sagt Trevor Buchmayr, Executive Director und Head of Programmatic bei PHD Media. "Dabei geht es nicht nur um die Einrichtung und Aktivierung skalierbarer Audiences, die auf die einzigartigen Performance Goals unserer Kunden zugeschnitten sind, sondern auch die Möglichkeit zur Durchführung von Supply-Side-Targeting für unsere Omni-Plattform. Unsere Teams waren so in der Lage, ihre Marken näher an ihre anvisierten Audiences zu bringen und bessere Geschäftsergebnisse im Sinne unserer Kunden zu erzielen."

"Medieneinkäufer möchten den Wert und ROI ihrer Medienausgaben maximieren. Audience Addressability ist dabei eine entscheidende Komponente", so Peter Barry, VP Addressability bei PubMatic. "Connect setzt in Sachen Effizienz und Effektivität im Medien-Targeting einen neuen Standard und eröffnet Werbetreibenden Zugang zu bestimmten Audiences über die von ihnen bevorzugte Data Currency und über eine optimierte Plattform. Die Zukunft der Sell-Side-Audience Addressability ist robust. Darüber hinaus erlaubt sie Publishern und Advertisern mehr Kontrolle über Einnahmen und Performance."

Connect bündelt auf einer einzigen Plattform ein ganzes Portfolio jüngst entwickelter Addressability-Lösungen. So erleichtert Connect es den Käufern, verschiedene Datensignale kanalübergreifend aufzurufen und zu aktivieren. Mit Connect können Advertiser ihre Audiences mit Hilfe eines umfassenden, globalen Inventars erreichen, das von einer Plattform unterstützt wird, die täglich 383 Milliarden Anzeigenimpressionen verarbeitet. Buyer profitieren von beispiellosem ID-Zugriff und umfassender Skalierung dank mehr als 350 Publisher, die PubMatics proprietäre, Prebid-basierte ID-Management-Lösung Identity Hub verwenden. In Connect können darüber hinaus First-Party-Daten von Werbetreibenden und Publishern eingepflegt werden, um Kunden die Freiheit und Flexibilität zu geben, mit ihren bevorzugten Datenquellen zu arbeiten. Partnerschaften mit vielen der wichtigsten Audience-Data-Anbietern und Kontextpartnern der Branche - darunter LiveRamp, Lotame und Semasio - machen es möglich, Audiences in großem Maßstab anzusprechen. Dazu ist Connect eng mit führenden DMPs, DSPs und Publishern verbunden, um Advertisern die nötige Flexibilität und Freiheit bei der Ausspielung ihrer Kampagnen zu bieten.

