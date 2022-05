Basel (ots) -Sehr geehrte Damen und HerrenBereits zum dreizehnten Mal haben Interpharma und santésuisse einen Vergleich der schweizerischen Medikamentenpreise mit dem wirtschaftlich vergleichbaren Ausland durchgeführt (AT, BE, DE, DK, FI, FR, NL, SE, UK) - dieses Jahr zum ersten Mal auch unter Berücksichtigung der Biosimilars. Der Auslandpreisvergleich beruht auf einer von beiden Partnern akzeptierten Erhebungsmethodik und ermöglicht somit eine Diskussion der relevanten Aspekte des Themas Medikamentenpreise auf einer gemeinsamen Grundlage.Die Ergebnisse des aktuellen Preisvergleichs werden an einer gemeinsamen Medienkonferenz vorgestellt.Gerne laden wir Sie zur Medienkonferenz ein:Dienstag, 31. Mai 2022, 09.00 Uhr,Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, Bern (Bubenbergsaal 1, 3.OG).In der Beilage finden Sie das Detailprogramm. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.Mit freundlichen GrüssenInterpharmaRené BuholzerGeschäftsführer und Delegierter des VorstandessantésuisseChristoph KilchenmannStv. Direktor und Leiter der Abteilung Grundlagen-------------------------------------------------------Medienkonferenz / ProgrammMedikamenten-AuslandpreisvergleichDienstag, 31. Mai 2022, 09.00 Uhr,Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, Bern (Bubenbergsaal 1, 3.OG)ab 09.00 UhrBegrüssungskaffee09.30 UhrPräsentation ResultateEinführung und Preisvergleich bei patentgeschützten OriginalpräparatenPatrick Walter, Amtstarife und HTA, santésuissePreisvergleich bei patentfreien Originalen, Generika und BiosimilarsMax Newton (Engagement Manager, Global Supplier & Association Relations), IQVIA Solutions GmbHSchlussfolgerungenChristoph Kilchenmann, Leiter Abteilung Grundlagen, santésuisseRené Buholzer, Geschäftsführer Interpharmaca. 10.30 UhrFragerundeGelegenheit für individuelle Fragen und Interviews mit den ReferentenPressekontakt:Samuel LanzMitglied der Geschäftsleitung / Leiter Kommunikation+41 79 766 38 86Original-Content von: Interpharma, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002276/100889725