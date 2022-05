DJ S&P Global: Aktivität der US-Wirtschaft im Mai verlangsamt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Mai verlangsamt. Der von S&P Global (ehemals IHS Markit) erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 53,8 von 56,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 57,5 von 59,2 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 57,4 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 53,5 von 55,6 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 55,0 gelautet.

"Die ersten Umfragedaten für Mai deuten darauf hin, dass der jüngste Wachstumsschub der Wirtschaft weiter an Schwung verloren hat", sagte Chefökonom Chris Williamson. Das Wachstum habe sich seit dem Höchststand im März verlangsamt, vor allem im Dienstleistungssektor, da die aufgestaute Nachfrage nach der Wiederbelebung der Wirtschaft nach der Omicron-Welle Anzeichen für ein Nachlassen zeige. Die Unternehmen berichteten, dass die Nachfrage durch die Besorgnis über die Lebenshaltungskosten, höhere Zinssätze und eine allgemeine Konjunkturabschwächung unter Druck gerate.

May 24, 2022 10:03 ET (14:03 GMT)

