Mercedes-Benz mit neuer Strategie - Edel, exklusiv und mehr Marge!

Mercedes-Benz wird sich künftig auf das Luxussegment fokusieren. Dies erklärte Konzernchef Ola Källenius am vergangenen Donnerstag auf dem Strategietag "Economics of Desire". Die Reaktion der Marktteilnehmer fiel zunächst verhalten aus. Seit Mitte März 2022 pendelt die Aktie des Stuttgarter Autobauers zwischen EUR 60 und EUR 67. Analog zum gesamten Sektor, stottert der Motor aktuell. Lieferengpässe im Halbleiterbereich sowie Investitionen in Milliardenhöhe für die Umstellung von Verbrennungs- auf Elektromotoren bremsen die Anteilsscheine derzeit ebenso aus wie die geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheiten. Nach Angaben von Thomson Reuters sind die meisten Analysten mittelfristig jedoch durchaus zuversichtlich.

Källenius Strategie sieht vor, dass künftig mehr als drei Viertel der Investitionen in SUVs und Limousinen fließen werden und damit der Absatz der Luxuskarossen wie die S- und G-Klasse, EQS, GLS und Maybach deutlich gesteigert werden soll. "Klasse statt Messe" ist das Motto. Einsteigermodelle wie die A- und B-Klasse werden deutlich ausgedünnt oder werden eingestellt. "Was schon immer der Kern unserer Marke war, ist nun auch der Kern unserer Strategie: das Luxussegment," sagte Källenius bei der Präsentation seiner Pläne. Edel und exklusiv sollen die Fahrzeuge künftig werden. Modelle in limitierten Editionen sollen dabei deutlich ausgebaut werden. Aktuell bietet Mercedes-Benz beispielsweise eine limitierte Edition Maybach by Virgil Abloh, eine Maybach S-Klasse, in Erinnerung an den Künstler Virgil Abloh.

2021 fuhr Merzedes-Benz eine operative Marge von 10,7 Prozent ein. Mittelfristig soll sie auf rund 14 Prozent steigen. Aktuell wird die Aktie mit einem KGV von 6,4 und einer Dividendenrendite von 7,7 Prozent (Quelle: Thomson Reuters, 24.5.2022; 12:20) bewertet. Trotz der moderaten Bewertung sind jedoch Rücksetzer nicht ausgeschlossen. Absatzrückgänge oder eine anhaltend schlechte Börsenstimmung könnten das Papier unter Druck setzen.

Charttechnischer Ausblick: Mercedes-Benz



Widerstandsmarken: 65,20/66,90 EUR

Unterstützungsmarken: 60,00/61,05/62,40 EUR

Die Aktie von Mercedes-Benz bewegt sich seit rund zwei Monaten in einem Seitwärtstrend zwischen EUR 60 und EUR 67. Seit dem jüngsten Tief in der zweiten Maiwoche legte das Papier deutlich zu und nimmt Anlauf auf die Hürde bei EUR 65,20. Gelingt der Ausbruch über diese Marke, hat die Aktie die Chance auf eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung bis EUR 66,90. Eine nachhaltige Erholung deutet sich jedoch erst oberhalb dieser Marke an. Bis dahin muss mit weiteren Rücksetzern bis EUR 62,40 oder gar in den Bereich von EUR 60 gerechnet werden.

Mercedes-Benz in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 11.06.2021 - 24.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Mercedes-Benz in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2009 - 20.05.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: onemarkets.tradingdesk.de

Investmentmöglichkeiten

Aktienanleihe auf die Aktie von Mercedes-Benz

Basiswert WKN Emissionspreis in EUR Barriere Zinssatz letzter Bewertungstag Mercedes-Benz HVB6RL * 100%** 80%*** 7,00 % 14.06.2023

*In Zeichnung bis 16.06.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2022; 13:00 Uhr

Tradingmöglichkeiten

Discount-Call-Optionsscheine auf die Aktie von Mercedes-Benz

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR Cap-Level (obere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Mercedes-Benz HB2G1V 2,80* 62,50 67,50 14.12.2022 Mercedes-Benz HB1VDW 2,35* 65,00 70,00 14.09.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2022; 13:05 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf die Aktie von Mercedes-Benz

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in EUR Cap-Level (untere Kursgrenze) in EUR Finaler Bewertungstag Mercedes-Benz HB22ZR 2,38* 67,50 62,50 14.09.2022 Mercedes-Benz HB2CTN 3,49* 75,00 70,00 14,12.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 5 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 24.05.2022 13:05 Uhr

