Überraschende Käufe und Verkäufe: Welche Aktien Bill Ackman im Portfolio seines Hedgefonds Pershing Square Capital im ersten Quartal 2022 führte. Einblicke!

Fondsmanager Bill Ackman ist dazu verpflichtet, das Depot seines Hedgefonds Pershing Square Capital Management der SEC über das berühmte 13F Formular transparent zu machen.



In diese Titel - aufgelistet nach Wert - hat Bill Ackman im ersten Quartal 2022 investiert:

1. Lowe's Companies - Keine Veränderung beim Spitzenreiter nach Wert am Ende des ersten Quartals: 10.207.306 Baumarkt-Aktien im Hedgefond-Depot.



2. Chipotle Mexican Grill - Keine Veränderung: 1.114.725 Chipotle-Aktien in Ackmans Depot.



3. Hilton Worldwide - Verkauf von einem Fünftel der Hilton-Position! Noch 9.952.287 im Depot.



4. The Howard Hughes - keine Veränderungen; insgesamt 13.620.164 Aktien.



5. Restaurant Brands International - Position leicht um 0,3 Prozent reduziert (insgesamt 23.864.631 Aktien)



6. Netflix - neu in Ackmans Depot! Insgesamt hält er jetzt 3.109.965 Netflix-Aktien.



7. Domino's Pizza - Verkauf von 1,2 Prozent der Position; jetzt 2.068.031 Domino-Aktien.



8. Canadian Pacific Railway - Zukauf von 130512 Aktien; jetzt 2.944.259.

Autorin: Laura Ehrhardt, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US1696561059,US25754A2015,US5486611073,US64110L1061,CA13645T1003,US44267D1072,CA76131D1033,US43300A2033