Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

SGXE56008290 Memiontec Holdings Ltd. 24.05.2022 SGXE13155820 Memiontec Holdings Ltd. 25.05.2022 Tausch 1:3

SE0000455057 Fastighets AB Balder 24.05.2022 SE0017832488 Fastighets AB Balder 25.05.2022 Tausch 1:6

SE0009921471 Fastighets AB Trianon 24.05.2022 SE0018013658 Fastighets AB Trianon 25.05.2022 Tausch 1:4

FASTIGHETS AB BALDER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de