Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass die im Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (ISIN LU0974225590/ WKN A1W5T2) gehaltene Anleihe mit variabler Verzinsung (3-Monats-EURIBOR + 550 Basispunkte [ floor at 0% ] ) der Ferratum Capital Germany GmbH zurückgezahlt wurde, so die KFM Deutsche Mittelstand AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

