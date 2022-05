von David Heintz, Euro am SonntagDer Umsatz stieg in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 5,6 Prozent auf 3,76 Milliarden Euro. In der Automobilsparte ging der Erlös um 3,2 Prozent zurück. Grund sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und Halbleiter-Engpässe. Das Geschäft mit der übrigen Industrie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...