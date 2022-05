DJ Lufthansa bietet für 20-Prozent-Anteil an ITA Airways - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will sich einem Agenturbericht zufolge mit 20 Prozent an der bislang staatlichen italienischen Fluggesellschaft ITA Airways beteiligen. Der deutsche Airline-Konzern und sein Kooperationspartner, der Reedereikonzern MSC, hätten am Montag eine Offerte zur Übernahme eines Mehrheitsanteils an der Alitalia-Nachfolgerin abgegeben, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf eine mit dem Vorgang vertraute Person. Die Lufthansa bietet demnach für 20 Prozent und MSC für 60 Prozent. Die übrigen 20 Prozent werde der italienische Staat zunächst behalten, schreibt die Agentur. In italienischen Medienberichten hieß es, ITA sei zwischen rund 1 und 2 Milliarden Euro wert. Eine Lufthansa-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

Insidern zufolge liege ein Konkurrenzgebot des US-Finanzinvestors Certares zusammen mit Air France-KLM und der US-Fluggesellschaft Delta vor. In den kommenden Wochen solle entschieden werden, mit welcher der beiden Bietergruppen exklusive Verhandlungen geführt werden. Der Verkauf soll demnach bis Ende Juni abgeschlossen sein.

May 24, 2022

