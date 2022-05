Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 24. Mai 2022, den bisherigen Vize-Präsidenten des Universitätsrats der Universität Liechtenstein, Markus Kaiser, für eine zweite Amtszeit bestätigt.Markus Kaiser, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident der Kaiser AG, stellt sich für eine zweite Amtszeit als Universitätsrat zur Verfügung. Er wurde von der Regierung wiederum als Vizepräsident bestellt. Dank der Kontinuität an der Spitze des Universitätsrats kann die strategische Weiterentwicklung der Institution wie vorgesehen weitergeführt werden und so auf den Leistungen der vergangenen Jahre aufgebaut werden, um die Universität weiter zu stärken.Der Universitätsrat der Universität Liechtenstein setzt sich zusammen aus Präsident Klaus Tschütscher aus Ruggell, Vizepräsident Markus Kaiser aus Gamprin, den Mitgliedern Michael Käppeli aus Ilnau, Verena Konrad aus Dornbirn, Rudolf Minsch aus Klosters, und Brigitte Vogt aus Schaan.Pressekontakt:Ministerium für Äusseres, Bildung und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100889734