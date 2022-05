Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat sich höhere Klimaziele gesetzt. Die CO2-Emissionen sollen bis 2030 auf 400 Kilogramm pro Tonne gesenkt werden, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten am Dienstag im Rahmen des Kapitalmarkttags in Heidelberg. Bislang hatte Heidelbergcement einen Rückgang auf unter 500 Kilogramm in Aussicht gestellt.Im vergangenen Jahr waren es noch 565 Tonnen, fast ein Viertel weniger als im Jahr 1990.Wachstumstreiber sollen dabei klimafreundlichere und wiederverwertete ...

