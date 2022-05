Barcelona (ots) -- PC-VR 2-in-1-Headset auf Flaggschiff-Niveau: ein neues Konzept von VR-Headset, die perfekte Kombination aus PC-VR und All-in-One.- Einfach Pico Link Software auf dem Computer installieren und SteamVR-Software starten, um ein natives PC VR-Erlebnis auf 4K-Niveau und 90 Hz mit bis zu 4.000+ SteamVR-Spielen und mehr als 100 PC-VR-2-in-1-Spielen im Pico Store sowie mehr als 50 Nicht-Gaming-Inhalten zu ermöglichen.- Im Vergleich zu früheren Neo-Modellen bietet die Pico Neo3 Link ein größeres Sichtfeld, beeindruckenden Stereo-Sound, eine längere Akkulaufzeit und noch anregendere Unterhaltungserlebnisse.Pico, einer der weltweit führenden Entwickler innovativer Virtual-Reality (VR)-Lösungen, gab heute den Beta-Verkaufsstart der Neo3 Link bekannt, seines ersten Flaggschiffs unter den 2-in-1-VR-Geräten für Verbraucher. Zum Start ist das Headset in Deutschland, Frankreich, Spanien und den Niederlanden zum Preis von 449 EUR erhältlich, in Großbritannien soll es im Juni für 399 GBP auf den Markt kommen. In der Beta-Phase ist die Neo3 Link streng auf ein VR-Headset pro Person beschränkt.Die Neo3 Link ist Picos 2-in-1-VR-Flaggschiff der dritten Generation (All-in-One & PC-VR), das die 6DoF-Technologie (6 Degrees of Freedom) unterstützt. Ausgestattet mit dem Qualcomm® Snapdragon XR2-Chipsatz bietet sie eine Auflösung auf 4K-Niveau (3.664 x 1.920, 1.832 x 1.920 pro Auge) und eine ultrahohe Bildwiederholfrequenz von 90/120 Hz. Sie ist mit vier Kameras und verschiedenen Sensoren ausgestattet, die das gleichzeitige Tracking des Kopfes von innen nach außen, zwei Controller sowie Hand- und Gesten-Tracking ermöglichen. Die Neo3 Link bietet ein stabiles Eliteband mit einem Passformrad für einfaches und schnelles Tragen sowie einen dreistufig einstellbaren IPD (Interpupillarer Abstand / Abstand zwischen den Augen), um den IPD des Nutzers für optimalen Sehkomfort anzupassen. Zum Lieferumfang gehört auch ein 5 Meter langes DisplayPort-Kabel, mit dem das Headset an den PC angeschlossen werden kann, um native 4K@90Hz StreamVR-Inhalte zu erleben."Wir freuen uns unglaublich über den Beta-Start der Neo3 Link. Das Feedback der VR-Community auf der Laval Virtual Show war hervorragend - VR-Fans sind ganz heiß auf unser Hochleistungs-Headset", so Leland Hedges, General Manager von Pico in Europa. "Im Rahmen unseres Beta-Programms werden wir auch regelmäßige Software-Updates bereitstellen und eng mit unserer Beta-Community zusammenarbeiten, um das VR-Erlebnis zu optimieren."Das immersive VR-Erlebnis wird den Zugang zu PC-VR-kompatiblen Titeln auf SteamVR sowie zu über 100 6DoF VR-Apps im Pico Store umfassen. Zum Start ist der Store über das Headset selbst zugänglich. Der Pico Store wird kurz nach der Beta-Phase online verfügbar gemacht. Zu den beliebten 6DoF-Spielen im Pico Store gehören derzeit SUPERHOT VR, Puzzling Places, After the Fall (https://www.afterthefall-vr.com/), Walkabout Mini Golf (https://www.mightycoconut.com/minigolf), Eleven Table Tennis (https://elevenvr.com/en/) und Demeo (https://www.resolutiongames.com/demeo).2-in-1 VR: Grenzenloses Spielen - PC-VR & All-in-One-HeadsetDie DisplayPort-Anschlussfunktion der Neo3 Link ermöglicht die Darstellung von VR-Inhalten auf einem Monitor mit einem entsprechenden DisplayPort-Adapter - das DP-Kabel (5 m/16 Fuß) ist im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus bietet die Neo3 Link Konnektivität über Wi-Fi 6 und drahtloses PC-basiertes VR-Streaming. Da Hygienesicherheit oberstes Gebot ist, lässt sich die austauschbare Stoffauflage mit Antifouling-Beschichtung leicht reinigen und sterilisieren.PC-VR-Modus: Das VR-Headset mit dem mitgelieferten 5 m (16 Fuß) langen DisplayPort-Kabel an den VR-fähigen PC anschließen, die Pico Link-Software auf dem Computer installieren und die SteamVR-Software starten, um das native PC-VR-Erlebnis auf 4K-Niveau mit 90 Hz mit bis zu 4.000+ SteamVR-Inhalten freizuschalten.All-in-One-Modus: Pico VR-App auf das Smartphone (Android / iOS) herunterladen und installieren, um ein Pico-Konto zu registrieren und sich beim VR-Headset anzumelden, damit Inhalte (Spiele/Videos/Bilder/Anwendungen) im Pico Store gekauft und lokale Einzelspieler- oder Mehrspieler-Online-Spiele erlebt werden können.Herausragende optische PräzisionDie Neo3 Link bietet dank der 6DoF-Controller, die 32 optische Tracking-Sensoren für die Positionierung in komplexen Umgebungen verwenden, Genauigkeit und Latenz. In Kombination mit vier Weitwinkelkameras, die dem Headset eine millimetergenaue Positionierung und Verfolgung ermöglichen, kann eine stabile Verfolgung auch in Umgebungen mit geringer Textur und hellen oder dunklen Einstellungen erreicht werden. Das Tastenlayout erleichtert den Wechsel von anderen VR-HMDs auf die Link, so dass die Spieler bei ihren bevorzugten Tastenlayouts bleiben können.Einzigartiges Beta-BenutzerprogrammPico wählt einen innovativen Ansatz für die Neo3 Link, indem es einer engagierten Community von Virtual-Reality-Enthusiasten die Möglichkeit gibt, Feedback zum Produkt zu geben. Alle Neo3 Link-Besitzer können über eine exklusive Community-Plattform (https://discord.gg/ahXnjDqe) Feedback an Pico senden und die weitere Entwicklung der Plattform aktiv beeinflussen. Pico beabsichtigt, VR mit einzigartigen Unterhaltungserlebnissen in ganz Europa zu demokratisieren.Software-Updates, die in den nächsten Monaten erwartet werden, werden ein noch besseres Kundenerlebnis bieten.Preis und VerfügbarkeitPico Neo3 Link ist exklusiv bei den folgenden Händlern erhältlich:- Deutschland [449 Euro, inkl. MwSt.]: BestWare (https://bestware.com/de/pico-neo-3-link.html) | VR Expert (https://vr-expert.de/consumer/product/pico-neo-3-link/)- Frankreich [449 Euro, inkl. MwSt.]: Matts Digital (https://www.matts-digital.com/pico-neo-3-link-c2x37486559) | VR Experts (https://vr-experts.fr/consumer/product/pico-neo-3-link/)- Spain [449 Euro, inkl. MwSt.]: XR Shop (https://xrshop.invelon.com/collections/pico-vr/products/pico-neo-3-link-gafas-de-realidad-virtual)- The Netherlands [449 Euro, inkl. MwSt.]: VR Expert (https://vr-expert.nl/consumer/product/pico-neo-3-link/)- UK [399 GBP, inkl. MwSt.]: SystemActive (https://systemactive.co.uk/pico-neo3-link/)Über PicoPico konzentriert sich auf innovative VR- und AR-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, das Beste in VR und Interactive Computer-Generated Imagery (CGI) zu erstellen und zu erleben. Mit Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Europa, China und Japan fokussiert sich Pico auf die Erstellung erstaunlicher VR-Plattformen für jede Anwendung und baut auf dem Prinzip "User First Design" auf.Weitere Informationen unter www.picoxr.com.