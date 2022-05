Weinfelden (ots) -Lidl Schweiz weiht mit dem Chinderhuus die Natur und Wald Kindertagesstätte in Weinfelden ein. Das neue Gebäude steht direkt neben dem Hauptsitz von Lidl Schweiz an der Dunantstrasse 15 und öffnet am 1. Juni seine Türen. Lidl Schweiz investierte 450'000 Franken in den Bau und bekennt sich einmal mehr zum Standort Weinfelden. Die Eröffnung erfolgte feierlich mit Gästen aus Politik und Verwaltung.Die angebotenen Kita-Plätze sind öffentlich, wobei Lidl-Mitarbeitende den Vorrang haben werden. Lidl Schweiz errichtet das neue Gebäude in Kooperation mit dem Verein "Chinderhuus" Weinfelden, der die KITA auch betreiben wird. Über die Zusammenarbeit mit Lidl Schweiz freut sich auch Fabiola Colombo Imhof, Leitungsverantwortliche beim Chinderhuus in Weinfelden: "Wir freuen uns sehr über die Eröffnung der Natur und Wald Kindertagesstätte und sind auf zahlreiche Erlebnisse mit den Kindern gespannt."Das AngebotInsgesamt bietet die Natur und Wald Kita Kapazität für 12 Kinder am Tag. Das Konzept der Kindertagesstätte beruht auf der Idee einer Wald-Kita. Ausgebildete Fachpersonen vom Chinderhuus Weinfelden kümmern sich an fünf Tagen pro Woche (Mo - Fr) um die Kinder. Der wesentliche Unterschied zu konventionellen Kitas: Die Kinder verbringen den Kita-Alltag grösstenteils in der freien Natur. Das Angebot richtet sich an Kinder ab 19 Monaten.Das GebäudeDas neue Gebäude weist eine Geschossfläche von 112 m2 auf und hat zudem einen überdachten Aussenbereich von 36 m2. Für den Holzbau investierte Lidl Schweiz 450'000 Franken.Feierliche EinweihungAm heutigen 24. Mai wurde die Natur und Wald Kindertagesstätte im Rahmen eines feierlichen Anlasses eingeweiht. Neben Lidl Schweiz CEO Torsten Friedrich und Chief Human Resources Officer Stefan Andexer waren rund 40 Gäste aus Politik und Verwaltung anwesend, darunter der Stadtpräsident Max Vögeli. Lidl Schweiz CEO Torsten Friedrich führte gemeinsam mit Chief Human Resources Officer Stefan Andexer, Stadtpräsident Max Vögeli, Chinderhuus Präsident Marcel Keller und der Leitungsverantwortlichen Fabiola Colombo Imhof das traditionelle Durchschneiden des Bandes durch.Tag der offenen TürAm Freitag 27. Mai 2022 findet der Tag der offenen Tür statt. Zwischen 14.00 und 19.00 Uhr kann man sich die Räumlichkeiten der neuen Kita ansehen und das Betreuungsteam kennenlernen.Pressekontakt:MedienstelleDunantstrasse 158570 WeinfeldenTel.: +41 (0)71 627 82 00E-Mail: media@lidl.chwww.lidl.chOriginal-Content von: LIDL Schweiz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100016795/100889735