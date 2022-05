The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 24.05.2022

ISIN Name

CA3680172085 GATLING EXPLORATION

CA68558N1024 ORCA GOLD INC.

SE0000455057 FASTIG.AB BALDER B SK 1

SE0009921471 FASTIG. AB TRIANON B

SGXE56008290 MEMIONTEC HOLDINGS LTD

US0366421065 ANTARES PHA. DL-,01

