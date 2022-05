Das Robert Koch-Institut (RKI) geht von einer Zunahme von Affenpocken-Erkrankungen in Deutschland aus. Für diesen Fall sind laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach "bis zu 40.000 Dosen" Pockenimpfstoff bestellt worden. Bisher gibt es in den USA zwei zugelassene Impfstoffe gegen Pocken, nun will auch Moderna mitmitschen.Da sich weltweit Fälle von Affenpocken häufen, richtet Moderna seine Impfstoffplattform darauf aus, eine Impfung zur Abwehr der Krankheit zu finden. Das Biotech-Unternehmen aus Cambridge, ...

