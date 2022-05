Die deutschen Aktien liegen angesichts sich verstärkender Konjunktursorgen am Dienstag tiefer. Die Gewinnwarnung von Snap säuerte das Sentiment vor allem im Technologie-Sektor deutlich an. Bei den Einzelwerten leidet die Aktie von Tesla weiter an den Schlagzeilen um CEO Elon Musk, während die Aktie von BYD, zwar auch schwächer, eher Gewinne konsolidiert. Deutlich tiefer und auf kritischem charttechnischen Niveau präsentiert sich heute die Aktie von TUI. Freundlich tendiert dagegen die Aktie von Nordex, die weiter vom "Siemens-Effekt" im ...

