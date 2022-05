NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ABB nach einer Analystenveranstaltung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 33 Franken belassen. Trotz des stärkeren Wettbewerbs erfreue sich der Elektrotechnikkonzern einer robusten Auftragslage, schrieb der Experte Andrew Wilson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Ausnahme eines Werks in Shanghai seien zudem alle Produktionsstätten in China wieder hochgefahren worden./jcf/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.05.2022 / 16:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.05.2022 / 16:17 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012221716

ABB-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de