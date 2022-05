Eaton, das Unternehmen für Energiemanagement, gab heute bekannt, dass sein Geschäftsbereich eMobility eine Batterietrenneinheit (Battery Disconnect Unit, BDU) eingeführt hat, die mit der verbesserten Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie kombiniert werden kann, um Stromkreise in elektrifizierten Fahrzeugen (Electrified Vehicles, EVs) zu schützen und gleichzeitig die Gesamtkomplexität und die Kosten zu reduzieren.

In Kombination mit der Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie, die Stromschaltungen und zurücksetzbaren bidirektionalen Kurzschlussschutz mit einer schnellen Auslösung vereint, macht die BDU von Eaton bis zu 15 zusätzliche Systemkomponenten überflüssig. Traditionelle Systeme erfordern eine Kombination aus Pyro- und Thermosicherungen und Schaltschützen.

"Da die Hersteller die Leistung von Elektrofahrzeugen immer weiter erhöhen, wird es immer wichtiger, leistungsfähige und zuverlässige Schutzlösungen zu haben", sagte Kevin Calzada, Global Product Strategy Manager des Geschäftsbereichs eMobility von Eaton. "Unsere BDU in Verbindung mit unserer Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie liefert alles, was zum Schutz des Fahrzeugs und der Insassen benötigt wird, in einem kompakten und effizienten Paket."

Die BDU dient in erster Linie als Ein- und Ausschalter für die Batterie, je nachdem, in welchem Betriebsmodus sich das Elektrofahrzeug befindet, z. B. beim Laden oder Fahren. Aktuelle Elektromodelle verwenden eine von drei traditionellen BDU-Konfigurationen: Sicherung und Schütz; Pyrosicherung und Schütz; oder Sicherung, Pyrosicherung und Schütz, die alle zusammen in einer einzigen BDU zum Einsatz kommen. Alle drei Konfigurationen bieten zwar Schalt- und Schutzfunktionen, weisen jedoch Nachteile auf, wie z. B. die Gesamtkomplexität des Systems, die Wartungsfähigkeit, Koordinationsschwierigkeiten und die Anfälligkeit für Materialermüdung bei hohen Stromstärken.

Die Ergänzung von Eatons BDU durch die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie bietet zusätzliche Funktionen und Vorteile. Zu diesen gehören die aktive und passive Betätigung in einem einzigen Gerät, die Fähigkeit, unter einem breiten Spektrum von Fehlerbedingungen in einen Aus-Zustand überzugehen, eine verbesserte funktionale Sicherheit, die Fähigkeit, nach einem Hochstromfehler zurückgesetzt zu werden, und die Möglichkeit, bis zu vier elektrische Hochspannungskomponenten zu ersetzen, wodurch die Komplexität und die Kosten auf Systemebene reduziert werden.

"Das selbstauslösende Design, die Diagnoseelektronik und der Spiegelkontakt unserer Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie helfen, die Ziele der funktionalen BDU-Sicherheit zu erfüllen", sagte Calzada. "Mit dem integrierten Spulentreiber, dem Economizer und dem Erkennungs- und Auslöseschaltkreis verringert die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie außerdem die Kosten und die Komplexität des Batteriemanagementsystems."

Die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie von Eaton ermöglicht außerdem eine DC-Schnellladung mit bis zu 350 kW, wenn sie als Schutz und zum Schalten des DC-Schnellladekreises eingesetzt wird. So können Elektrofahrzeuge in 15 Minuten oder weniger aufgeladen werden. Möglich wird diese Funktion durch die jüngsten Verbesserungen beim Wärmemanagement und bei den Materialien der Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie, mit denen die Leistungskapazität erhöht wurde. Die Breaktor-Schaltkreisschutztechnologie kann nun 500 Ampere dauerhaft und bis zu 750 Ampere Dauerstrom übertragen, wenn ein aktives oder passives Kühlsystem zum Einsatz kommt.

"Breaktor erreicht die besten Stromleistungen seiner Klasse, und diese können mit einer geeigneten Kühlstrategie noch weiter gesteigert werden", sagte Calzada. "Eaton bietet die Möglichkeit, ein kompatibles Kühlsystem nach Kundenspezifikationen zu entwerfen und zu entwickeln, das in eine BDU integriert wird, um diese steigenden Energieanforderungen zu erfüllen."

